SEGA удалила защиту Denuvo из Company of Heroes 3

Как стало известно, сегодня компания SEGA выпустила новое обновление для стратегии Company of Heroes 3, в котором удалила защиту Denuvo из игры.

В конце 2023 года игра уже была взломана - после того SEGA забыла добавить защиту Denuvo в одном из обновлений, однако с тех пор для игры вышло множество крупных обновлений и дополнений. Судя по всему, теперь Denuvo удалена окончательно. Размер exe-файла игры уменьшился на 273 МБ.

Кроме того, обновление добавило в игру поддержку дополнения Endure and Defy, которое привнесло четыре новых боевых отряда с мощными юнитами и другими возможностями.