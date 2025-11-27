SEGA удалила защиту Denuvo из Company of Heroes 3

Как стало известно, сегодня компания SEGA выпустила новое обновление для стратегии Company of Heroes 3, в котором удалила защиту Denuvo из игры.
В конце 2023 года игра уже была взломана - после того SEGA забыла добавить защиту Denuvo в одном из обновлений, однако с тех пор для игры вышло множество крупных обновлений и дополнений. Судя по всему, теперь Denuvo удалена окончательно. Размер exe-файла игры уменьшился на 273 МБ.
Кроме того, обновление добавило в игру поддержку дополнения Endure and Defy, которое привнесло четыре новых боевых отряда с мощными юнитами и другими возможностями.
алелуя теперь хоть длс покупать не надо - а то длс цена с размером полную игру
Красава!
«Тихо, тихо ползи, улитка, по склону Фудзи, вверх, до самых высот!»-Эпиграф повести братьев Стругацких «Улитка на склоне» .
ХАХАХА испугались нашего гoвнярика- взломщика
Когда же денува сдохнет, куча примеров где крутые игры выходит без нее и все отлично, но нет, даже в нишевые игры будут ее пихать и платить еще и за защиту
только в случае если на нее сильно упадет спрос, она окажется не эффективна и потеряется доверие издателей игр
Никогда, потому что денуво никак не связана с крутостью игры или с планами продаж, она и в индюшатине есть. Ее ставят просто так, по регламенту, по бумажке, как на винду ставят антивир или браузер. Написано в регламенте у издателя поставить денуво, бумажка подписана кем-то наверху, вот и ставят. Так же в и других сферах вроде строительства, где написано, что по проекту тут надо делать так, хоть в этом и смысла нет, а может быть даже вредно, но делают, потому надо сделать по бумажке. А могут и забыть поставить, хоть и написано в бумажке, что надо. У беседки были такие случаи вроде. Скорее всего тут примерно так, что в конторе издателя сидит юрист, отвечающий за различные вопросы безопасности, конфеденциальности или типа того, вот ему надо показывать что он что-то делает, взял и заключил контракт с денуво, а что за игра он вообще без понятия.
А как тебе пример - Stellar Blade единственная игра Sony на ПК с Денуво является самой продаваемой игрой среди игр Sony на ПК?