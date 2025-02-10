Создатели серии Company of Heroes и Dawn of War, компания Relic Entertainment, раскрыла планы на будущее

Создатели таких культовых серий, как Company of Heroes и Warhammer 40,000: Dawn of War, компания Relic Entertainment, объявила о своих амбициозных планах на будущее после отделения от SEGA в марте 2024 года.

В будущем студия продолжит активно поддерживать свои текущие игры, включая Company of Heroes 3, для которой анонсированы новые обновления и DLC. Relic намерена поддерживать связь с сообществом и обеспечивать долговечность своих проектов.

Кроме того, студия собирается разработать независимые и небольшие игры, исследуя новые жанры и геймплей. Также будет уделено внимание переосмыслению классики: возможны ремастеры и новые проекты на основе старых франшиз.

«Мы уверены, что этот шаг откроет новые горизонты для нас», — отметил генеральный директор Джастин Даудесвелл, подчеркивая, что перед компанией стоит светлое будущее.