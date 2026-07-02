Анонсирована Company of Heroes 3: Final Stand - самостоятельная roguelite-игра с обороной от волн противников

Студия Relic Entertainment представила Company of Heroes 3: Final Stand — самостоятельную игру во вселенной Company of Heroes, которая сочетает элементы классической стратегии в реальном времени, roguelite и режима защиты от волн. Новинка выйдет 29 июля на PC через Steam и не потребует наличия оригинальной Company of Heroes 3.

В Final Stand игрокам предстоит в одиночку или в кооперативе отражать непрерывные атаки противника, укрепляя оборону, грамотно распределяя ресурсы и адаптируясь к постоянно меняющимся условиям боя. Каждый забег состоит из 12 волн, сложность которых постепенно возрастает, а в финале игроков ожидают мощные боссы и случайные события, способные кардинально изменить ход сражения.

На старте будут доступны четыре фракции: Вооруженные силы США, Вермахт, Британские войска и Немецкий Африканский корпус. Каждая из них обладает собственным стилем игры, а между прохождениями можно открывать постоянные улучшения, новые способности и бонусы в отдельных деревьях прогрессии. Благодаря этому каждое новое прохождение будет предлагать свежие тактические возможности.

Разработчики также подготовили 36 уникальных боссов с особыми способностями и наградами, а также 18 динамических событий, которые будут случайным образом возникать во время матчей. Дополнительно предусмотрено восемь уровней сложности, благодаря чему игру смогут оценить как новички, так и опытные поклонники серии.

По словам Relic Entertainment, Final Stand создана как максимально реиграбельный проект, в котором ключевую роль играют грамотная подготовка, умение быстро реагировать на изменения на поле боя и постоянное развитие собственной стратегии. Студия рассчитывает, что новый формат позволит как ветеранам серии, так и новым игрокам по-новому взглянуть на вселенную Company of Heroes.