Анонсирована Company of Heroes 3: Final Stand - самостоятельная roguelite-игра с обороной от волн противников

Студия Relic Entertainment представила Company of Heroes 3: Final Stand — самостоятельную игру во вселенной Company of Heroes, которая сочетает элементы классической стратегии в реальном времени, roguelite и режима защиты от волн. Новинка выйдет 29 июля на PC через Steam и не потребует наличия оригинальной Company of Heroes 3.
В Final Stand игрокам предстоит в одиночку или в кооперативе отражать непрерывные атаки противника, укрепляя оборону, грамотно распределяя ресурсы и адаптируясь к постоянно меняющимся условиям боя. Каждый забег состоит из 12 волн, сложность которых постепенно возрастает, а в финале игроков ожидают мощные боссы и случайные события, способные кардинально изменить ход сражения.
На старте будут доступны четыре фракции: Вооруженные силы США, Вермахт, Британские войска и Немецкий Африканский корпус. Каждая из них обладает собственным стилем игры, а между прохождениями можно открывать постоянные улучшения, новые способности и бонусы в отдельных деревьях прогрессии. Благодаря этому каждое новое прохождение будет предлагать свежие тактические возможности.
Разработчики также подготовили 36 уникальных боссов с особыми способностями и наградами, а также 18 динамических событий, которые будут случайным образом возникать во время матчей. Дополнительно предусмотрено восемь уровней сложности, благодаря чему игру смогут оценить как новички, так и опытные поклонники серии.
По словам Relic Entertainment, Final Stand создана как максимально реиграбельный проект, в котором ключевую роль играют грамотная подготовка, умение быстро реагировать на изменения на поле боя и постоянное развитие собственной стратегии. Студия рассчитывает, что новый формат позволит как ветеранам серии, так и новым игрокам по-новому взглянуть на вселенную Company of Heroes.
жаль что нет РККА но выглядит интересно
Что? Волны? Боссы? Роглайт? Совсем поехали что ли
Лучше бы обновили консольные версии, чем гнать этот заранее провальный порожняк
прикольная мясорубочка
интеересно не обчно . жду