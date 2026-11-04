Company of Heroes 3: Final Stand получила обновление 3.0 с кооперативом на троих и новой картой

Для Company of Heroes 3: Final Stand вышло обновление 3.0. Оно добавляет кооперативный режим для трёх игроков, новое поле боя и ряд дополнительных возможностей. Теперь несколько пользователей могут объединить силы, чтобы вместе противостоять противнику.
Новая карта появилась в режиме Dam Busters. Её особенностью стали динамические погодные условия, влияющие на видимость и дальность действия подразделений. Кроме того, обновление расширяет набор доступного контента за счёт новых вражеских юнитов, способностей и пассивных технологий.
Разработчики также улучшили визуальные эффекты и звуковое сопровождение, внесли изменения в баланс и исправили ряд проблем игрового процесса. Таким образом, патч 3.0 затрагивает не только содержание сражений, но и общее качество игрового опыта.
Обещали длс не куя нет
С выходом 5.0 может и из бета теста наконец выйдет и нормальные кат-сцены завезут в сюжете вместо того позорища)