Company of Heroes 3: Final Stand получила обновление 3.0 с кооперативом на троих и новой картой

Для Company of Heroes 3: Final Stand вышло обновление 3.0. Оно добавляет кооперативный режим для трёх игроков, новое поле боя и ряд дополнительных возможностей. Теперь несколько пользователей могут объединить силы, чтобы вместе противостоять противнику.

Новая карта появилась в режиме Dam Busters. Её особенностью стали динамические погодные условия, влияющие на видимость и дальность действия подразделений. Кроме того, обновление расширяет набор доступного контента за счёт новых вражеских юнитов, способностей и пассивных технологий.

Разработчики также улучшили визуальные эффекты и звуковое сопровождение, внесли изменения в баланс и исправили ряд проблем игрового процесса. Таким образом, патч 3.0 затрагивает не только содержание сражений, но и общее качество игрового опыта.