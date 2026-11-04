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Company of Heroes 3: Final Stand 29.07.2026
Экшен, Стратегия, Выживание, RTS, Тактика, Вид сверху, Кооператив, Рогалик
8 13 оценок

Company of Heroes 3: Final Stand получила обновление 3.0 с кооперативом на троих и новой картой

butcher69 butcher69

Для Company of Heroes 3: Final Stand вышло обновление 3.0. Оно добавляет кооперативный режим для трёх игроков, новое поле боя и ряд дополнительных возможностей. Теперь несколько пользователей могут объединить силы, чтобы вместе противостоять противнику.

Новая карта появилась в режиме Dam Busters. Её особенностью стали динамические погодные условия, влияющие на видимость и дальность действия подразделений. Кроме того, обновление расширяет набор доступного контента за счёт новых вражеских юнитов, способностей и пассивных технологий.

Разработчики также улучшили визуальные эффекты и звуковое сопровождение, внесли изменения в баланс и исправили ряд проблем игрового процесса. Таким образом, патч 3.0 затрагивает не только содержание сражений, но и общее качество игрового опыта.

Трейлеры 3 Обновления 1
3
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
jax baron

Обещали длс не куя нет

SaintsEagle

С выходом 5.0 может и из бета теста наконец выйдет и нормальные кат-сцены завезут в сюжете вместо того позорища)