Conan Exiles Enhanced открыла разломы в другие миры - вторая часть "Наследия королей-великанов" уже доступна

В Conan Exiles Enhanced вышла вторая глава сюжетной арки «Наследие королей-великанов». Обновление продолжает историю Ахамета и Залов Циклопов, а главным нововведением стали загадочные разломы, появившиеся по всей Земле Изгнанников и на острове Сипта.

Разломы можно найти в лагерях противников и использовать как порталы на потусторонние арены. За ними игроков ждут отдельные боевые испытания с опасными противниками. Победа позволит вернуться с новыми материалами и наградами, причём более сложные испытания обещают более ценные трофеи.

Вместе с разломами в игру добавили четыре новых заклинания. Для их изучения потребуются материалы, добываемые во время сражений на аренах. Новая магия позволит защищаться, управлять полем боя с помощью силы Пустоты, накладывать порчу на противников и быстрее применять подготовленные заклинания. Улучшая фолиант, игроки смогут расширять возможности своего магического арсенала.

Обновление также возвращает Ми-Го — потусторонних существ, с которыми уже сталкивались игроки. Среди новых противников появится мини-босс, а победа над Ми-Го позволит получить тематические награды. Более того, некоторые трофеи дадут возможность привести представителя этой расы в своё поселение в качестве раба или питомца.

На этом история «Наследия королей-великанов» не заканчивается: разработчики подчёркивают, что впереди ещё две части сюжетной арки. Одновременно с обновлением в Conan Exiles Enhanced появился новый строительный набор в стиле шемитов. Его дизайн сочетает влияние Древней Стигии и восточной кочевой архитектуры и вдохновлён лучниками, торговцами и кузнецами Акбитаны.