Разработчики Conan Exiles объявили о начале объединения официальных серверов на Xbox и PlayStation. Процесс стартует 3 декабря в 18:00 по МСК и станет первым шагом к обновлению серверной инфраструктуры перед выходом Conan Exiles Enhanced на консолях нового поколения.

Объединение затронет не все серверы, а только локации с низкой популяцией. Стабильные и густонаселенные серверы продолжат работу в обычном режиме. Если ваш сервер попадает под слияние, вы получите уведомление в игре. Серверы Exiled Lands будут объединены только с Exiled Lands, а Isle of Siptah — только с Isle of Siptah.

Игрокам, чьи серверы закрываются, стоит подготовиться заранее. Персонаж, его уровень, экипировка, инвентарь и последователи перенесутся автоматически на новый сервер. Однако все постройки, сундуки с лутом и станции в мире будут безвозвратно утеряны. Чтобы сохранить ресурсы, разработчики советуют разобрать базу и сложить ценные вещи в инвентари питомцев и рабов до начала слияния. Если у вас есть персонажи на обоих серверах, останется только тот, которым вы заходили в игру последним. Кланы не переносятся — их придется создавать заново.

Альтернативный вариант — использовать функцию переноса персонажа, чтобы самостоятельно выбрать новый сервер до 3 декабря. После объединения все перенесенные персонажи окажутся в стартовой зоне, а для восстановления последователей потребуется сначала занять участок земли.