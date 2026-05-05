Conan Exiles перешла на UE5: крупное обновление уже доступно в Steam

Funcom неожиданно выкатили Conan Exiles Enhanced — бесплатное обновление, которое переводит популярный сурвайвал на Unreal Engine 5. Для игры, которой уже почти восемь лет, это выглядит как попытка не просто «освежить картинку», а буквально перезапустить интерес к проекту. И, честно говоря, шаг довольно смелый: не каждая студия решается тащить старую онлайн-игру в новую технологическую эпоху.
Главное новшество — полный визуальный апгрейд. Lumen освещение, наниты, переработанные тени и ландшафты заметно меняют восприятие мира. По сути, Conan Exiles теперь выглядит так, как будто это ремастер, хотя формально остаётся той же игрой. Добавили и современные технологии вроде DLSS и Frame Generation, так что ставка явно сделана на «красивое и плавное» выживание.
Но есть нюанс, который сразу охлаждает энтузиазм. Обновление доступно только в Steam. Консоли, Epic Games Store и Windows Store остаются на старой версии UE4. Более того, там даже отключают официальные серверы и прекращают крупные обновления. Получается довольно жёсткое разделение аудитории — почти как «новая игра для одних и музейная версия для других».
При этом сам геймплей тоже подтянули: интерфейс стал удобнее, крафт упростили, а карты Exiled Lands и Isle of Siptah теперь объединены в единый мир. Это уже не просто косметика, а попытка сделать игру менее «разрозненной» — и это ей действительно шло давно.
В итоге Conan Exiles Enhanced выглядит как редкий пример честного, но немного резкого перезапуска: с одной стороны — мощный технологический скачок, с другой — довольно болезненное разделение платформ. И теперь всё зависит от того, выдержит ли игра нагрузку новой версии и вернёт ли себе внимание игроков, которое со временем заметно просело.
Ирония в том, что игра и до этого выглядела отлично. Что действительно нуждалось в обновлении - анимации, боевка и сетевой код. И судя по патч-ноуту этого не завезли и даже не планируют, увы.
Хорошо что бесплатно, не то что ARK: Survival на Урине 5 за 4к. с кучей багов и без оптимизации
вот будет смешно, если лохам на соснолях, эпике, микрослоп сторе и тем, у кого не тянет уринал энжинс 5 - не вернут деньги. Прям ультра смешно.
Ну, собственно это лучшая песочница-сурвайвл. // Александр Королёв