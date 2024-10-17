Conan Exiles получила обновление Age of Heroes с озвученными компаньонами и живыми поселениями игроков

Funcom сегодня выпустила главу 1 сезона Age of Heroes для Conan Exiles. Главными дополнениями являются два полностью озвученных компаньона, колдун Лю Фэй и воин-ас Фрейя. Сообщается, что Лю Фэй заперт где-то среди человекоподобных серых обезьян, и Funcom предупреждает игроков внимательно выслушать его историю, прежде чем решать, добавлять ли его в качестве компаньона.

Фрейю, с другой стороны, можно найти на высокой вершине, окружающей Северный акведук. Кровожадное желание мести является фоном этого приключения, и игроку решать, вести или быть ведомым Фрейей. У Лю Фэя и Фрейи есть свои собственные перки, способности и силы, и Funcom намекнула, что они будут следствием выбора, сделанного игроками во время соответствующих квестов компаньонов.

Еще одна важная новая функция обновления — так называемая система живых поселений игроков. В то время как рабочие NPC на базе игрока Conan Exiles раньше были полностью статичными, теперь они будут питаться от внутренней системы потребностей для имитации динамического поведения. Потребности включают голод, отдых, сон и работу.

Более того, если база подвергнется нападению, рабочие начнут действовать в режиме «беги или сражайся». Как правило, это должно быть связано с их работой (например, повар, вероятно, сбежит), но Funcom намекнула, что могут быть исключения. Кроме того, с новым обновлением рабочие больше не будут прикреплены к определенной рабочей станции; их бонусы вместо этого будут применяться ко всем станциям, соответствующим их профессии и уровню, в радиусе 140 м (около 54 фундаментных блоков).

И последнее, но не менее важное: после многочисленных просьб игроков Conan Exiles рабочих теперь можно одевать как любого бойца, так что вы можете менять их одежду и оружие по своему вкусу.

Магазин предметов на Базаре также получил значительное расширение в виде набора зданий Аргосса: там есть прекрасно детализированная обсерватория, внутренние украшения, а также пиктское оружие и доспехи.