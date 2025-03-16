Крупное обновление Conan Exiles скорректирует поведение спутников, улучшит боевую систему и добавит новые возможности

В игре Conan Exiles уже 25 марта выйдет большой патч, который изменит производительность, улучшит ИИ неигровых персонажей и спутников, а также добавит новый, более удобный компас, который упростит ориентирование.
По просьбам игроков о повышении производительности, разработчики приняли решение убрать Стигийский легион из Аль-Мерайя Кип. Теперь эту область контролируют Псы пустыни, которые обосновались рядом с древней пещерной святыни Джеббал Сага.
В системе выносливости произойдут заметные изменения. Разработчики нашли оптимальный баланс: теперь все атаки будут расходовать в 2 раза меньше выносливости, а восстановление станет происходить быстрее.
Больше не придется теряться в просторах игры — появился удобный компас. Все, что нужно сделать, это открыть знание “Путеводитель”, создать компас и поместить его в инвентарь. Рядом с индикатором температуры появится новый указатель направления движения.
Команда разработчиков улучшает поведения спутников, устранением проблем с жилыми поселениями и системой размещения строений.
Conan Exiles — симулятор выживания во вселенной «Хайборийской эры», к которой относятся Конан-варвар и Рыжая Соня. Она вышла в 2018 году, её средняя оценка на агрегаторе Metacritic составляет 68 баллов из 100 от прессы и 6,7 балла из 10 от игроков.
Разрабы наконец то додумались заглянуть в Мастерскую Стима?
видимо да
Компас надо было сделать изначально. И желательно активный, с пометками открытых близлежащих локаций. И расположить его в верху экрана, типа как в Скайриме. На мой взгляд так было бы удобней
Это что за броня такая, не помню ее в игре?