Крупное обновление Conan Exiles скорректирует поведение спутников, улучшит боевую систему и добавит новые возможности

В игре Conan Exiles уже 25 марта выйдет большой патч, который изменит производительность, улучшит ИИ неигровых персонажей и спутников, а также добавит новый, более удобный компас, который упростит ориентирование.

По просьбам игроков о повышении производительности, разработчики приняли решение убрать Стигийский легион из Аль-Мерайя Кип. Теперь эту область контролируют Псы пустыни, которые обосновались рядом с древней пещерной святыни Джеббал Сага.

В системе выносливости произойдут заметные изменения. Разработчики нашли оптимальный баланс: теперь все атаки будут расходовать в 2 раза меньше выносливости, а восстановление станет происходить быстрее.

Больше не придется теряться в просторах игры — появился удобный компас. Все, что нужно сделать, это открыть знание “Путеводитель”, создать компас и поместить его в инвентарь. Рядом с индикатором температуры появится новый указатель направления движения.

Команда разработчиков улучшает поведения спутников, устранением проблем с жилыми поселениями и системой размещения строений.

Conan Exiles — симулятор выживания во вселенной «Хайборийской эры», к которой относятся Конан-варвар и Рыжая Соня. Она вышла в 2018 году, её средняя оценка на агрегаторе Metacritic составляет 68 баллов из 100 от прессы и 6,7 балла из 10 от игроков.