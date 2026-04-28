ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Conan Exiles 31.01.2017
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Фэнтези, Открытый мир
7.7 964 оценки

Новый драйвер NVIDIA GeForce 596.36 обеспечивает поддержку RTX 5070 на 12 ГБ для ноутбуков и Conan Exiles Enhanced

monk70 monk70

Компания NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce Game Ready (версия 596.36) в преддверии запуска Conan Exiles Enhanced 5 мая — масштабной переработки игры на движке Unreal Engine 5, являющейся ответвлением долгоиграющей серии игр на выживание от Funcom. Как было объявлено на прошлой неделе, Conan Exiles Enhanced выйдет на ПК эксклюзивно в Steam в качестве бесплатного обновления.

Для игроков с видеокартами GeForce RTX обновление также включает поддержку DLSS Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution и NVIDIA Reflex, последняя из которых снижает задержку на ПК, делая бои и игровой процесс на выживание более динамичными и отзывчивыми.

Драйвер также обеспечивает поддержку новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков с конфигурацией 12 ГБ видеопамяти.

В примечаниях к выпуску драйвера также указано, что были исправлены некоторые ошибки:

  • God of War: Ragnarok: Некоторые текстуры могут периодически мигать белым цветом во время игры. [5856704]
  • Assassin's Creed Shadows: Мерцание на одежде модели персонажа [5987951]
  • The Crew Motorfest: Мерцание травы и растительности [5950261]
  • Блочные артефакты при воспроизведении контента H.264 с DXVA 2.0 [6058551]
  • Blender 5.0.1 EEVEE: Нешейдерные узлы, подключённые к выходу материала, отображаются чёрным цветом (нулевое значение) [5965763]
ПК Софт Обновления
17
24
Комментарии:  24
Ваш комментарий
Алиша Мегазвездочка
Ниже приведены минимальные и рекомендуемые системные требования для Conan Exiles Enhanced.
9
Yoshemitsu
А шо такое? Ctrl+С Ctrl+V заклинил?

4
FumblingLysanias

Я и не знал,что такой позор существует! 5060Ti на 8Gb называют 5070 🤣

2