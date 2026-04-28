Новый драйвер NVIDIA GeForce 596.36 обеспечивает поддержку RTX 5070 на 12 ГБ для ноутбуков и Conan Exiles Enhanced

Компания NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce Game Ready (версия 596.36) в преддверии запуска Conan Exiles Enhanced 5 мая — масштабной переработки игры на движке Unreal Engine 5, являющейся ответвлением долгоиграющей серии игр на выживание от Funcom. Как было объявлено на прошлой неделе, Conan Exiles Enhanced выйдет на ПК эксклюзивно в Steam в качестве бесплатного обновления.
Для игроков с видеокартами GeForce RTX обновление также включает поддержку DLSS Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution и NVIDIA Reflex, последняя из которых снижает задержку на ПК, делая бои и игровой процесс на выживание более динамичными и отзывчивыми.
Драйвер также обеспечивает поддержку новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков с конфигурацией 12 ГБ видеопамяти.
В примечаниях к выпуску драйвера также указано, что были исправлены некоторые ошибки:
- God of War: Ragnarok: Некоторые текстуры могут периодически мигать белым цветом во время игры. [5856704]
- Assassin's Creed Shadows: Мерцание на одежде модели персонажа [5987951]
- The Crew Motorfest: Мерцание травы и растительности [5950261]
- Блочные артефакты при воспроизведении контента H.264 с DXVA 2.0 [6058551]
- Blender 5.0.1 EEVEE: Нешейдерные узлы, подключённые к выходу материала, отображаются чёрным цветом (нулевое значение) [5965763]
Я и не знал,что такой позор существует! 5060Ti на 8Gb называют 5070 🤣