Новый драйвер NVIDIA GeForce 596.36 обеспечивает поддержку RTX 5070 на 12 ГБ для ноутбуков и Conan Exiles Enhanced

Компания NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce Game Ready (версия 596.36) в преддверии запуска Conan Exiles Enhanced 5 мая — масштабной переработки игры на движке Unreal Engine 5, являющейся ответвлением долгоиграющей серии игр на выживание от Funcom. Как было объявлено на прошлой неделе, Conan Exiles Enhanced выйдет на ПК эксклюзивно в Steam в качестве бесплатного обновления.

Для игроков с видеокартами GeForce RTX обновление также включает поддержку DLSS Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution и NVIDIA Reflex, последняя из которых снижает задержку на ПК, делая бои и игровой процесс на выживание более динамичными и отзывчивыми.

Драйвер также обеспечивает поддержку новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков с конфигурацией 12 ГБ видеопамяти.

В примечаниях к выпуску драйвера также указано, что были исправлены некоторые ошибки: