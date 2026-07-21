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Conan Exiles 31.01.2017
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Фэнтези, Открытый мир
7.7 981 оценка

Первая часть бесплатной сюжетной арки "Наследие королей-великанов" стала доступна в Conan Exiles Enhanced

monk70 monk70

Компания FUNCOM в сотрудничестве с Inflexion Games сегодня запустила «Наследие королей-великанов», бесплатную четырехчастную сюжетную арку для Conan Exiles Enhanced. Первая часть уже доступна, а в ближайшие месяцы выйдут ещё три обновления.

Игрокам предлагается пройти под Безымянным городом в Циклопические Залы, новое подземелье, где их ждут новые испытания, награды и сюжетные линии. Под руководством таинственного Ахамета изгнанники смогут заглянуть в тайны древних королей-великанов.

Обновление также возвращает функцию «Ремонт легендарного снаряжения», которую очень просили игроки, позволяя восстанавливать мощное снаряжение для эндгейма.

Трейлеры 53 Обновления 56
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