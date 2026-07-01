Разработчики Conan Exiles Enhanced анонсировали бесплатную сюжетную арку "Наследие королей-великанов"

Компания Funcom совместно со студией Inflexion Games объявила о подготовке контентного обновления для симулятора выживания Conan Exiles Enhanced. Бесплатная сюжетная арка под названием "Наследие королей-великанов" стартует 21 июля 2026 года и будет разделена на 4 части.

Новая сюжетная линия призвана углубить историю Земель изгнанников и предложить игрокам дополнительные испытания. Первая глава арки отправит пользователей в глубины под Безымянным Городом, где им предстоит исследовать Залы циклопов. Проводником в этом путешествии станет персонаж по имени Акхамет, который укажет путь к тайным жертвенным чертогам и новым территориям, где игроков ожидает сражение с боссом.

Одним из ключевых нововведений первой части обновления станет возвращение игровой механики, а именно возможности ремонта легендарного снаряжения. Данная функция позволит восстанавливать прочность редкого оружия и доспехов, добытых в боях. Ранее разработчики убирали эту механику из игры, однако после отзывов сообщества приняли решение вернуть систему ремонта, сделав прохождение нового подземелья полезным для опытных персонажей.

Авторы планируют развивать сюжетную арку на протяжении нескольких месяцев, постепенно открывая новые подробности о древних силах, правящих миром игры. Обновление будет доступно только для Conan Exiles Enhanced, представляющей собой улучшенную версию проекта на графическом движке Unreal Engine 5. Напомним, что оригинальный релиз симулятора выживания состоялся 8 мая 2018 года, а недавний переход на новый движок принес визуальные изменения и повышение производительности.

Анонс вызвал обсуждения среди участников сообщества в Steam. Многие пользователи положительно оценили возвращение механики ремонта легендарных предметов и появление свежего сюжетного контента. В то же время часть игроков призывает разработчиков уделить внимание исправлению технических ошибок, оптимизации сетевого кода для серверов с высокой нагрузкой и пересмотру ценовой политики внутриигрового магазина.