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Conan Exiles 31.01.2017
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Фэнтези, Открытый мир, Песочница
7.7 990 оценок

В Conan Exiles вышло дополнение с разломами и поисками Акхамета

GameTrailers GameTrailers

Funcom выпустила для Conan Exiles новое дополнение к сурвайвл-экшену в открытом мире. Игрокам доступны сложные Разломы, награды и масштабный поиск Акхамета.

Контент продолжает историю Legacy of the Giant Kings и предлагает отправиться в опасные испытания ради ценных трофеев.

Также набор People of the Dragon Pack пополняет строительство средневековыми элементами: высокими шпилями, укреплёнными окнами и покатыми крышами.

Дополнение уже доступно на PC в Steam.

Трейлеры 56
8
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
vertehwost

Лучше бы хоть какой-то смысл добавили играть в неё