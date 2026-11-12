В Conan Exiles вышло дополнение с разломами и поисками Акхамета

Funcom выпустила для Conan Exiles новое дополнение к сурвайвл-экшену в открытом мире. Игрокам доступны сложные Разломы, награды и масштабный поиск Акхамета.

Контент продолжает историю Legacy of the Giant Kings и предлагает отправиться в опасные испытания ради ценных трофеев.

Также набор People of the Dragon Pack пополняет строительство средневековыми элементами: высокими шпилями, укреплёнными окнами и покатыми крышами.

Дополнение уже доступно на PC в Steam.