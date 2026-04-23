Восемь лет спустя - новый старт: Conan Exiles получит бесплатное обновление на Unreal Engine 5 в начале мая

Funcom совместно с Inflexion Games анонсировала Conan Exiles Enhanced — масштабное обновление для Conan Exiles, которое выйдет 5 мая и будет полностью бесплатным для владельцев игры в Steam. Релиз приурочен к восьмилетию проекта — редкий случай, когда юбилей действительно сопровождается крупными изменениями, а не символическими бонусами.

Главное нововведение — переход на Unreal Engine 5. И это не просто «подкрутка графики»: разработчики обещают улучшенную производительность, современный рендеринг и стабильные 60+ FPS даже на разных настройках. Для survival-игры, где оптимизация часто страдает, это может оказаться важнее любых новых механик.

Не менее значимое изменение — объединение «Земель изгнанников» и «Острова Сипта» в единый мир. Теперь игрокам не нужно выбирать карту на старте, а мультиплеерные серверы смогут поддерживать обе зоны одновременно. Это решение выглядит как логичное развитие идеи «живого» мира, хотя и поднимает вопросы баланса и нагрузки на систему.

На фоне индустрии, где подобные апгрейды часто продаются отдельно, бесплатный формат выглядит почти щедрым жестом. Впрочем, это и стратегический шаг: за восемь лет Conan Exiles собрала более 15 миллионов игроков, и обновление — хороший способ вернуть аудиторию и продлить жизнь проекту.

Теперь главный вопрос — сможет ли обновлённая версия действительно дать игре «второе дыхание», а не остаться просто красивым, но кратковременным апгрейдом.