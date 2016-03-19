Женские персонажи Conan Exiles смогут бегать "топлесс"

В Funcom поделились новыми подробностями, касаемо Conan Exiles – симулятора выживания в условиях ранней античности, с дикими племенами, набегами, ремёслами и строительством. Всё это подаётся под маркой повестей о Конана-варваре.

Начало у игры будет следующее: вы окажетесь в шкуре голого и босого варвара посреди пустыни. Ваша главная задача – найти еду, воду и соорудить себе первичное жилище. Всё это будет предложено в рамках раннего доступа. Изначально будет доступна часть пустыни и один городок. Но невидимых стен не будет. Вместо них на экране появится надпись о блокировке локации.

Во время осады можно будет использовать катапульты. Бои будут происходить в режиме от первого лица в стиле The Elder Scrolls. Классы как таковые будут отсутствовать. Обыскивать противников будет можно и нужно. В процессе создания персонажа, вы получите возможность поколдовать над его лицом: причёской, цветом глаз, волос, формой носа и т.д. Женских персонажей также можно выбирать, и этими самыми персонажами можно бегать «топлесс». Позже будет добавлена камера от 3-го лица.

Выход игры ожидается летом.