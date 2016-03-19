ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Conan Exiles 31.01.2017
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Фэнтези, Открытый мир
7.7 985 оценок

Женские персонажи Conan Exiles смогут бегать "топлесс"

Vector Cross Acb 50 Vector Cross Acb 50

В Funcom поделились новыми подробностями, касаемо Conan Exiles – симулятора выживания в условиях ранней античности, с дикими племенами, набегами, ремёслами и строительством. Всё это подаётся под маркой повестей о Конана-варваре.

Начало у игры будет следующее: вы окажетесь в шкуре голого и босого варвара посреди пустыни. Ваша главная задача – найти еду, воду и соорудить себе первичное жилище. Всё это будет предложено в рамках раннего доступа. Изначально будет доступна часть пустыни и один городок. Но невидимых стен не будет. Вместо них на экране появится надпись о блокировке локации.

Во время осады можно будет использовать катапульты. Бои будут происходить в режиме от первого лица в стиле The Elder Scrolls. Классы как таковые будут отсутствовать. Обыскивать противников будет можно и нужно. В процессе создания персонажа, вы получите возможность поколдовать над его лицом: причёской, цветом глаз, волос, формой носа и т.д. Женских персонажей также можно выбирать, и этими самыми персонажами можно бегать «топлесс». Позже будет добавлена камера от 3-го лица.

Выход игры ожидается летом.

Источник
33
19
Комментарии:  19
Ваш комментарий
Yamyy_Yamyy

Изнасилования младенцев и питье их крови во славу идолам будет? Ну так, для реалистичности.

52
Аlex_Pro

Ничего удивительного для тех, кто хорошо знаком со вселенной Конана.

46
sаnic

Повезло консольщикам: одной рукой играешь, другой дрочишь.

43
пекабир

у феминисток пригорит с такой силой, что пожар в риме покажется детским костерком

28
MAX_x5.452

Позже будет добавлена камера от 3-го лица. А анимация норм будет ?

16
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ