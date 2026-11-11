Анонсирована Conan: The Black Pyramid - рогалик-экшен с лавкрафтовским хоррором

Студия Games Farm и издатель Grindstone анонсировали Conan: The Black Pyramid. Это roguelite экшен-РПГ, в которой фэнтези Роберта Говарда переплетается с лавкрафтовским хоррором. Релиз запланирован на 2027 год, а игра уже доступна для добавления в список желаемого в Steam. Одновременно открылась запись на закрытый плейтест.

По сюжету Темная пирамида призывает воинов сквозь время, и Конан откликается на этот зов. Игрокам предстоит исследовать объединенную вселенную произведений Говарда, сражаясь за таких легендарных героев, как Конан, Соломон Кейн и Агнес де Шатильон. Всего в игре будет пять уникальных персонажей. Спускаясь в потусторонние глубины пирамиды, герои столкнутся с призраками прошлого и раскроют их страшные секреты.

Геймплей строится на постоянной смене лабиринта из древних руин, разграбленных королевств и оккультных залов. Каждый забег открывает новые маршруты, боевые возможности и сюжетные откровения. Боевая система сочетает яростные удары ближнего боя, выпады мечом, стрельбу и заклинания. Игроки смогут парировать атаки для брутальных добиваний или уклоняться, накладывая ослабляющие эффекты.

Развитие персонажа завязано на поиск «Воспоминаний героев», открывающих уникальные комбинации оружия и способностей, а также на могущественные артефакты. Улучшения можно закреплять с помощью Камней пробуждения, делая героев сильнее с каждой попыткой. Помимо этого, в игре будут игральные кости, улучшающие шансы на ценную добычу.

Conan: The Black Pyramid поддерживает одиночное прохождение и кооператив на двоих по сети. При этом награды и прогресс персонажей остаются у каждого игрока свои. Игра разрабатывается для PC, русская локализация не заявлена.