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Concord 23.08.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
1.5 257 оценок

А что случилось? Sony закрывает Firewalk Studios, которая занималась разработкой шутера Concord

butcher69
Новости

Sony закрывает Firewalk Studios, студию, создавшую игру Concord, которая была снята с продажи в прошлом месяце после неудачного запуска. В сообщении для сотрудников PlayStation Хермен Хульст, генеральный директор группы студий PlayStation, говорит, что Firewalk Studios будет закрыта вместе со студией мобильных игр Neon Koi.

Мы потратили много времени в последние несколько месяцев, изучая все возможные варианты. После долгих размышлений мы пришли к выводу, что лучшим вариантом будет окончательный закат игры и закрытие студии. Я хочу поблагодарить всех сотрудников Firewalk за их мастерство, творческий дух и преданность делу.

По словам Хульста, Concord не достиг поставленных Sony целей, и производитель PlayStation «учтет уроки, извлеченные из Concord, и продолжит развивать наши возможности живого сервиса, чтобы обеспечить будущий рост в этой области».

Дебют Concord состоялся 23 августа на PS5 и ПК, но 6 сентября Sony закрыла игру после низких продаж. По оценкам, продажи составили менее 25 000 человек, а в Steam Concord набрал всего 697 игроков, что ниже, чем у провальной The Lord of the Rings: Gollum

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Molnenosec

Биовари на очереди

5
Dark Corsair

Были знатными пивоварами, стали знатными биотварями)

0
Чизбургер
2
Шмоня Натанзон

Сейчас силдовые диски с этим гЫвном будут по 1к баксов на ебее стоить....скупайте пока есть в наличии у ру. барыг.

1
TheNikolay00

Так а зачем? Надо было дать им денег побольше и посадить делать шедевр на подобии Конкорда, но назвать игру по-другому, точно взлетела бы, к гадалке не ходи. А через пол года можно будет ремастер запилить. Отличный план же.

1
SOLUS5678

Отличная новость! Ждём закрытия юбиков и байовер.

1
Анатолий Фидаров

Ребята, теперь танцуем на могилу Firewalk Studios, хехей!

0
Goodvini

Разработчиков жалко, их не хотели слышать, руководство гнуло свой и диотизм.

0
PeaceDuke72 Goodvini

Так там и разработчиков то не было.
Были набранные по квотам жирофемки, как и во всех ААА.

0
kaiberserk Goodvini

Вот тут согласен. Но хороших разрабов приютят другие студии. Достанется только бесполезным кускам гoвна, которые руководили составом.

0
kaiberserk

Ждем закрытия юбиков. Похоже по другому эти дятлы не поймут нихрена. Вы главное когда они поймут их сразу не прощайте, помаринуйте маленько, пусть еще пару провалов ощутят

0
PeaceDuke72

Меня больше бы порадовало закрытие ЕА. Но нет, закроют только биоваров

0
kaiberserk PeaceDuke72

То ли им нравится уходить в минус, то ли они реально тупые. Не знаю, как можно гнуть свою линию раз за разом. А может им просто плевать на деньги и им важнее вбить свою политику в массы

0
Mad_cloud

Это было ожидаемо

0
nikvik jm

Скучать и вспоминать не будем.

0
Пользователь ВКонтакте

Следующие Bioware)) // Константин Игоревич

0
kotasha

Поздравляю сони инвестировали в мусор, жалко старые закрытые студии, чего стоит серия гоночных игр Evolution Studios, после драйвклаба не дали шанса, хотя там графон лучше чем во многих гоночных игр.

0