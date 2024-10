А что случилось? Sony закрывает Firewalk Studios, которая занималась разработкой шутера Concord

Sony закрывает Firewalk Studios, студию, создавшую игру Concord, которая была снята с продажи в прошлом месяце после неудачного запуска. В сообщении для сотрудников PlayStation Хермен Хульст, генеральный директор группы студий PlayStation, говорит, что Firewalk Studios будет закрыта вместе со студией мобильных игр Neon Koi.

Мы потратили много времени в последние несколько месяцев, изучая все возможные варианты. После долгих размышлений мы пришли к выводу, что лучшим вариантом будет окончательный закат игры и закрытие студии. Я хочу поблагодарить всех сотрудников Firewalk за их мастерство, творческий дух и преданность делу.

По словам Хульста, Concord не достиг поставленных Sony целей, и производитель PlayStation «учтет уроки, извлеченные из Concord, и продолжит развивать наши возможности живого сервиса, чтобы обеспечить будущий рост в этой области».

Дебют Concord состоялся 23 августа на PS5 и ПК, но 6 сентября Sony закрыла игру после низких продаж. По оценкам, продажи составили менее 25 000 человек, а в Steam Concord набрал всего 697 игроков, что ниже, чем у провальной The Lord of the Rings: Gollum

.