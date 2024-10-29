А что случилось? Sony закрывает Firewalk Studios, которая занималась разработкой шутера Concord

Sony закрывает Firewalk Studios, студию, создавшую игру Concord, которая была снята с продажи в прошлом месяце после неудачного запуска. В сообщении для сотрудников PlayStation Хермен Хульст, генеральный директор группы студий PlayStation, говорит, что Firewalk Studios будет закрыта вместе со студией мобильных игр Neon Koi.
Мы потратили много времени в последние несколько месяцев, изучая все возможные варианты. После долгих размышлений мы пришли к выводу, что лучшим вариантом будет окончательный закат игры и закрытие студии. Я хочу поблагодарить всех сотрудников Firewalk за их мастерство, творческий дух и преданность делу.
По словам Хульста, Concord не достиг поставленных Sony целей, и производитель PlayStation «учтет уроки, извлеченные из Concord, и продолжит развивать наши возможности живого сервиса, чтобы обеспечить будущий рост в этой области».
Дебют Concord состоялся 23 августа на PS5 и ПК, но 6 сентября Sony закрыла игру после низких продаж. По оценкам, продажи составили менее 25 000 человек, а в Steam Concord набрал всего 697 игроков, что ниже, чем у провальной The Lord of the Rings: Gollum
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Биовари на очереди
Были знатными пивоварами, стали знатными биотварями)
Сейчас силдовые диски с этим гЫвном будут по 1к баксов на ебее стоить....скупайте пока есть в наличии у ру. барыг.
Так а зачем? Надо было дать им денег побольше и посадить делать шедевр на подобии Конкорда, но назвать игру по-другому, точно взлетела бы, к гадалке не ходи. А через пол года можно будет ремастер запилить. Отличный план же.
Отличная новость! Ждём закрытия юбиков и байовер.
Ребята, теперь танцуем на могилу Firewalk Studios, хехей!
Разработчиков жалко, их не хотели слышать, руководство гнуло свой и диотизм.
Так там и разработчиков то не было.
Были набранные по квотам жирофемки, как и во всех ААА.
Вот тут согласен. Но хороших разрабов приютят другие студии. Достанется только бесполезным кускам гoвна, которые руководили составом.
Ждем закрытия юбиков. Похоже по другому эти дятлы не поймут нихрена. Вы главное когда они поймут их сразу не прощайте, помаринуйте маленько, пусть еще пару провалов ощутят
Меня больше бы порадовало закрытие ЕА. Но нет, закроют только биоваров
То ли им нравится уходить в минус, то ли они реально тупые. Не знаю, как можно гнуть свою линию раз за разом. А может им просто плевать на деньги и им важнее вбить свою политику в массы
Это было ожидаемо
Скучать и вспоминать не будем.
Следующие Bioware)) // Константин Игоревич
Поздравляю сони инвестировали в мусор, жалко старые закрытые студии, чего стоит серия гоночных игр Evolution Studios, после драйвклаба не дали шанса, хотя там графон лучше чем во многих гоночных игр.