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Concord 23.08.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
2.6 53 оценки

Авторы шутера Concord представили два сюжетных ролика про будни героев

butcher69
Новости

То, что Firewalk Studios и Sony хотели сделать Concord в стиле Marvel, было и так очевидно, но это намерение подтверждается новой серией видеороликов, посвященных персонажам и лору игры, которые мы можем посмотреть с первых двух эпизодов.

В них нет элементов геймплея, но это CGI-видео, в которых персонажи справляются с различными ситуациями, очевидно, в не боевых фазах, показывая нам немного предыстории жизни фриганнеров в космосе.

В данном случае оба ролика показывают что-то из жизни на борту "Нортстара" - корабля, на котором оказываются различные главные герои истории Concord.

Впечатление, что мы имеем дело с некой "другой" версией "Стражей галактики", еще больше усиливается благодаря этим видео. Это скетчи, в которых прослеживается стиль юмора Marvel: различные шутки в быстрой последовательности высмеивают ситуации в игре.

Если вы поклонник такого стиля, то, судя по всему, в мире Concord вы будете чувствовать себя как дома, по крайней мере, в том, что касается повествовательных компонентов игры, которые, очевидно, являются лишь незначительной частью игры, представляющей собой многопользовательский геройский шутер и элементами живого сервиса.

Тем временем ранняя бета-версия Concord закрылась, и все желающие могут готовиться к открытому бета-тестированию, которое начнется 18 июля для всех игроков на PS5 и PC.

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