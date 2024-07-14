Бета-тест Concord не смог заинтересовать игроков в Steam: максимальный онлайн составил чуть больше тысячи человек

На этой неделе стартовало бета-тестирования предстоящего командного шутера Concord от студии Firewalk и компании Sony. Бета-тест на PC доступен тем игрокам, кто оформил предзаказ игры.

Согласно статистике от SteamDB, за последние 24 часа максимальный онлайн в бета-тесте Concord составил 1124 человека - из этого можно сделать вывод, что предзаказало игру всего несколько тысяч человек. Маловероятно, что на релизе продажи игры сильно вырастут.

Кроме того, как и в случае с предыдущими проектами, компания Sony собственноручно сократила потенциальную аудиторию игры своим требованием об обязательном наличии PSN-аккаунта, из-за которого игру нельзя купить более в чем 160 странах мира.

Судя по тому, что ранее Sony уже открыла доступ к бета-тестированию Concord на PS5 для всех желающих, убрав требование предзаказа игры, на консоли дела у игры обстоят не лучше, чем в Steam.

Релиз Concord состоится 24 августа текущего года на PC и PS5.