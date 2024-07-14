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Concord 23.08.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
2.8 42 оценки

Бета-тест Concord не смог заинтересовать игроков в Steam: максимальный онлайн составил чуть больше тысячи человек

AceTheKing
Новости

На этой неделе стартовало бета-тестирования предстоящего командного шутера Concord от студии Firewalk и компании Sony. Бета-тест на PC доступен тем игрокам, кто оформил предзаказ игры.

Согласно статистике от SteamDB, за последние 24 часа максимальный онлайн в бета-тесте Concord составил 1124 человека - из этого можно сделать вывод, что предзаказало игру всего несколько тысяч человек. Маловероятно, что на релизе продажи игры сильно вырастут.

Кроме того, как и в случае с предыдущими проектами, компания Sony собственноручно сократила потенциальную аудиторию игры своим требованием об обязательном наличии PSN-аккаунта, из-за которого игру нельзя купить более в чем 160 странах мира.

Судя по тому, что ранее Sony уже открыла доступ к бета-тестированию Concord на PS5 для всех желающих, убрав требование предзаказа игры, на консоли дела у игры обстоят не лучше, чем в Steam.

Релиз Concord состоится 24 августа текущего года на PC и PS5.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Без негатива

Очередная мёртвая помойка от сони

7
Kamishini1993

Наблюдать как такие игры проваливаются еще до релиза одно удовольствие

4
Nematoda97

2 персонажа используют местоимения они/им, один неопределенное местоимение, белых мужчин в ростере замечено не было. Все персонажи являются копией персонажей из фильма клоуны убийцы из космоса (1988) (геймплей примерно можно описать также - клоуны убийцы стреляют друг в друга в космосе)

Просчитались, но где...

Спойлер

ростер конкорда

3
smallhell

Какой-то Bleeding Edge 2. Парад уродов и клоунов.

1
Egik81

Акелла промахнулся(в очередной раз) ?! Ну как же это лидер консольного рынка то и его чудо игровые студии и не смогли сделать донатную помойку на которой даже китайцы собаку съели.

1
Oscilograf
предстоящего командного шутера Concord

и чем это УГ отличается от сотен других? Примерно ничем, по этому и провалился. Надоели народу такие игры. Будет десяток проектов на плаву, потому что к ним уже привыкли и аудитория набралась, а остальные так и будут проваливаться.

0