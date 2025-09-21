Бывшие разработчики Concord утверждают, что игра не заслуживает звания "крупнейшего провала в истории PlayStation"

Бывшие разработчики Firewalk Studios, работавшие над многопользовательским шутером Concord, выступили в защиту игры в недавнем подкасте, заявив, что она не заслуживает звания «крупнейшего провала в истории PlayStation». Заявление прозвучало спустя более года после того, как Sony закрыла серверы игры всего через две недели после релиза, что стало одним из самых быстрых закрытий AAA-игр в истории видеоигр.

Команда признала наличие явных тревожных сигналов в ходе разработки, хотя и описала студию как хорошую рабочую атмосферу с сильным духом товарищества. Ещё одним критическим моментом стало отсутствие понимания цели игры до её официального запуска. Разработчики признали, что эстетика и персонажи просто не смогли зацепить целевую аудиторию. Как резюмировал один из участников подкаста:

Есть одна вещь хуже, чем создание плохой игры, — это создание игры, которой не хватает фактора „крутости“.

Реакция команды на внезапное отключение сервера разделилась. Некоторые описали конец как «милосердную смерть» после недель разрушительной критики в СМИ, в то время как другие выразили глубокое чувство потери, увидев, как проект, в который они вложили годы, просто исчез. «Игроки что-то потеряли», — посетовал один из разработчиков, настаивая на том, что у Concord есть свои сильные стороны.