Бывшие разработчики Concord утверждают, что игра не заслуживает звания "крупнейшего провала в истории PlayStation"

Бывшие разработчики Firewalk Studios, работавшие над многопользовательским шутером Concord, выступили в защиту игры в недавнем подкасте, заявив, что она не заслуживает звания «крупнейшего провала в истории PlayStation». Заявление прозвучало спустя более года после того, как Sony закрыла серверы игры всего через две недели после релиза, что стало одним из самых быстрых закрытий AAA-игр в истории видеоигр.
Команда признала наличие явных тревожных сигналов в ходе разработки, хотя и описала студию как хорошую рабочую атмосферу с сильным духом товарищества. Ещё одним критическим моментом стало отсутствие понимания цели игры до её официального запуска. Разработчики признали, что эстетика и персонажи просто не смогли зацепить целевую аудиторию. Как резюмировал один из участников подкаста:
Есть одна вещь хуже, чем создание плохой игры, — это создание игры, которой не хватает фактора „крутости“.
Реакция команды на внезапное отключение сервера разделилась. Некоторые описали конец как «милосердную смерть» после недель разрушительной критики в СМИ, в то время как другие выразили глубокое чувство потери, увидев, как проект, в который они вложили годы, просто исчез. «Игроки что-то потеряли», — посетовал один из разработчиков, настаивая на том, что у Concord есть свои сильные стороны.
Труп уже давно сгнил, но опарыши ещё барахтаются
Ладно, пусть будет не крупнейший, а феерический. Так лучше?
Он один из громких провалов, но в игровой индустрии были и похуже провалы
Жестокая женщина.
а это точно 2025 года новость :D что за подкаст такой? вроде про токсичную позитивность год-два назад говорили
Самой сильной стороной Сонсорда оказался его ничтожно малый срок существования.
А я думал бюджет.
то как красиво компанию развели на бабло)
Даже это они провалили?
По факту это так. Какой нибудь суисайд сквад от рокстеди больше заслуживают этого звания, когда ты студия с репутацией И делаешь такое. А Конкорд это просто недоразумение. Ну выпустили, ну удалили, можно и забыть.
Это не провал в истории ps это ошибка ps.
Топ прогрев гоев, там сони не хило потеряла бабла, что по итогу кучу онлайн игр отменили.
Так это спорно, среди высеров сони сложно определить какой провал крупнейший))) скоро еще фрик фемка недосамурайка выйдет, новый претендент на главное позорище😂😂😂
Каркас у игры был нормальный. А вот то что его 💩 обмазали, это да. Будет время, когда мы некоторые тайтлы с Конкордом сравнивать начнем, помните мои слова!