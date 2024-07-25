Concord обойдётся без традиционных боевых пропусков

В мире многопользовательских игр, где «боевые пропуски» стали почти нормой, Firewalk Studios решили пойти против течения. Разработчики командного геройского PvP-шутера Concord объявили о своём нестандартном подходе к прогрессии и монетизации.

После завершения бета-тестирования студия поделилась ответами на часто задаваемые вопросы, среди которых особенно выделилось заявление одного из сотрудников: «Вы будете владеть Concord, а не Concord вами».

В чём же заключается эта свобода, обещанная разработчиками? Во-первых, все будущие карты, режимы и герои будут доступны абсолютно бесплатно. При этом, чтобы разблокировать новый контент, игрокам достаточно просто наслаждаться игровым процессом, не прибегая к дополнительным тратам.

Более того, Firewalk Studios не забыли и о любителях кастомизации. На старте Concord предложит игрокам более сотни косметических предметов. Однако, в отличие от многих других игр, эти предметы не будут спрятаны за платным барьером. Напротив, их можно будет получить, просто играя, выполняя задания и повышая уровень как аккаунта, так и отдельных персонажей. Разработчики подчёркивают, что для них крайне важно, чтобы прокачка приносила игрокам не только ощущение прогресса, но и значимые награды.

Concord готовится к выходу 23 августа 2024 года на ПК и PlayStation 5. За стандартное издание просят 40 долларов.