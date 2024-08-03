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Concord 23.08.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
2.4 66 оценок

Concord после бета-теста - море впечатляющих цифр и загадочное молчание о числе игроков

Lunersun
Новости

Приближается релиз многопользовательского шутера Concord от Sony, намеченный на 23 августа для ПК и PS5. Однако, несмотря на близость выхода, проект продолжает вызывать неоднозначную реакцию у сообщества. И даже проведённое бета-тестирование не смогло существенно изменить скептический настрой многих геймеров.

В попытке продемонстрировать успех бета-версии, разработчики представили инфографику с внушительными цифрами. Согласно этим данным, участники теста захватили свыше 537 000 зон, получили более 1,7 миллиона внутриигровых наград и совершили 12,3 миллиона виртуальных убийств. Кроме того, стали известны самые популярные персонажи: лидером оказался Тео, за которым следуют Хаймар и Леннокс. Пятёрку лидеров замыкают Джабали и Рока.

Но тут есть одна интересная деталь, а если быть точнее — её отсутствие. В опубликованной статистике не нашлось места для довольно важного показателя — фактического числа участников бета-теста. Это умолчание становится особенно заметным в свете информации о пиковом онлайне в Steam, который едва преодолел отметку в 2000 одновременных игроков.

В свете этих фактов будущее Concord выглядит неопределённым. Учитывая текущую ситуацию, можно лишь предполагать, как долго проект продержится в своём изначальном виде. Не исключено, что в случае низких показателей после релиза разработчики будут вынуждены пересмотреть бизнес-модель. В таком случае переход на условно-бесплатную систему может стать одним из вариантов спасения игры. Впрочем, если и это не поможет привлечь достаточное количество игроков, нельзя исключать и наиболее пессимистичный сценарий — полное закрытие проекта.

-11
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Eios

Пхахаха, отличная попытка Сони, но идите ка лесом )

5
BreathtakingZaki

Pаспpодaжа (Тaможeнный кoнфиcкат).Видeоpегистpатор с pадaр-дeтектopом, паpктpоникoм, с датчикaми движeния и yдара и кaмеpой зaднeго вида - обeзoпасит и зaщитит от штpафoв и подстав, вcегo за пoлцeны-- https://ur.link/avtocam

0
вупсич пупсич

Мертворожденная игра. Если я не ощущаю себя сексуальной тянучкой/накаченным гагачадом, а играю за черную свиноту с насморком - это уже промах разработчиков.

4
Евгений Кондратенко

Да да. Напишем рандомные цифры, которые все равно никто не проверит, и похвастаемся игрой😆

4
Трололололо XD
загадочное молчание о числе игроков

Как можно говорить о том чего нет?)))))

3
Wolfenstein

Конкорд ? известное название одной компании… неужели всетаки жив и шлет нам сигнал с помощью этого трешового шутана ?

1
Gelyr

Когда обоср@лся но пытаешься делать вид что нет.

0
kotasha

Да никто в это уже играть не будет, уже понятно что игра провалилась а они за это ещё денег хотят.

0
Alex40001

ну тут все просто 12,3\(5)\на количество дней и вот примерно

-1
Пользователь ВКонтакте

Это Фортка всем покоя не даёт, все хотят сделать нечто подобное. // Сергей Максимов

-2