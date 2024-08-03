Concord после бета-теста - море впечатляющих цифр и загадочное молчание о числе игроков

Приближается релиз многопользовательского шутера Concord от Sony, намеченный на 23 августа для ПК и PS5. Однако, несмотря на близость выхода, проект продолжает вызывать неоднозначную реакцию у сообщества. И даже проведённое бета-тестирование не смогло существенно изменить скептический настрой многих геймеров.
В попытке продемонстрировать успех бета-версии, разработчики представили инфографику с внушительными цифрами. Согласно этим данным, участники теста захватили свыше 537 000 зон, получили более 1,7 миллиона внутриигровых наград и совершили 12,3 миллиона виртуальных убийств. Кроме того, стали известны самые популярные персонажи: лидером оказался Тео, за которым следуют Хаймар и Леннокс. Пятёрку лидеров замыкают Джабали и Рока.
Но тут есть одна интересная деталь, а если быть точнее — её отсутствие. В опубликованной статистике не нашлось места для довольно важного показателя — фактического числа участников бета-теста. Это умолчание становится особенно заметным в свете информации о пиковом онлайне в Steam, который едва преодолел отметку в 2000 одновременных игроков.
В свете этих фактов будущее Concord выглядит неопределённым. Учитывая текущую ситуацию, можно лишь предполагать, как долго проект продержится в своём изначальном виде. Не исключено, что в случае низких показателей после релиза разработчики будут вынуждены пересмотреть бизнес-модель. В таком случае переход на условно-бесплатную систему может стать одним из вариантов спасения игры. Впрочем, если и это не поможет привлечь достаточное количество игроков, нельзя исключать и наиболее пессимистичный сценарий — полное закрытие проекта.
Пхахаха, отличная попытка Сони, но идите ка лесом )
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Мертворожденная игра. Если я не ощущаю себя сексуальной тянучкой/накаченным гагачадом, а играю за черную свиноту с насморком - это уже промах разработчиков.
Да да. Напишем рандомные цифры, которые все равно никто не проверит, и похвастаемся игрой😆
Как можно говорить о том чего нет?)))))
Конкорд ? известное название одной компании… неужели всетаки жив и шлет нам сигнал с помощью этого трешового шутана ?
Когда обоср@лся но пытаешься делать вид что нет.
Да никто в это уже играть не будет, уже понятно что игра провалилась а они за это ещё денег хотят.
ну тут все просто 12,3\(5)\на количество дней и вот примерно
Это Фортка всем покоя не даёт, все хотят сделать нечто подобное. // Сергей Максимов