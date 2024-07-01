Concord включает в себя галактический путеводитель, позволяющий отслеживать внутриигровой сюжет и историю планет

После долгого ожидания игра Concord от Firewalk Studios выходит в следующем месяце для PS5 и PC, а открытая бета-версия стартует 18 июля. Пока команда обсуждает играбельных персонажей, режимы и поддержку после запуска, она также посвятила себя расширению вселенной с помощью еженедельных виньеток. Конечно, это еще не все - в игре также доступен галактический путеводитель.

Как отмечалось в недавнем превью VGC, он отслеживает историю, включая информацию о каждой из планет, подобно Гримуару Destiny 2. На сайте говорится, что в нем можно "часами перебирать факты и историю", хотя Firewalk понимает, что это не для всех.

Это дополнительный слой для тех, кто хочет вложиться в игру, и он дойдет до каждого играющего. Вы получаете маленькие кусочки, даже если это не ваш джем, это совершенно нормально. Даже если вы пришли в игру только ради геймплея, мы надеемся, что вкус, который вы впитаете, усилит его, и вы почувствуете, что все это - часть единого целого. Если вы не хотите тратить на это время, то вам и не нужно. Если же вы хотите вложиться, мы предоставим вам такую возможность.

Кроме того, команда подтвердила, что у нее запланировано "большое количество" виньеток, но как долго они будут продолжаться, пока неизвестно.

Concord выходит в продажу 23 августа, стандартное издание стоит 39,99 доллара. Предзаказавшие смогут получить доступ к открытой бета-версии 12 июня.