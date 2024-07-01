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Concord 23.08.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
3.1 34 оценки

Concord включает в себя галактический путеводитель, позволяющий отслеживать внутриигровой сюжет и историю планет

butcher69
Новости

После долгого ожидания игра Concord от Firewalk Studios выходит в следующем месяце для PS5 и PC, а открытая бета-версия стартует 18 июля. Пока команда обсуждает играбельных персонажей, режимы и поддержку после запуска, она также посвятила себя расширению вселенной с помощью еженедельных виньеток. Конечно, это еще не все - в игре также доступен галактический путеводитель.

Как отмечалось в недавнем превью VGC, он отслеживает историю, включая информацию о каждой из планет, подобно Гримуару Destiny 2. На сайте говорится, что в нем можно "часами перебирать факты и историю", хотя Firewalk понимает, что это не для всех.

Это дополнительный слой для тех, кто хочет вложиться в игру, и он дойдет до каждого играющего. Вы получаете маленькие кусочки, даже если это не ваш джем, это совершенно нормально. Даже если вы пришли в игру только ради геймплея, мы надеемся, что вкус, который вы впитаете, усилит его, и вы почувствуете, что все это - часть единого целого. Если вы не хотите тратить на это время, то вам и не нужно. Если же вы хотите вложиться, мы предоставим вам такую возможность.

Кроме того, команда подтвердила, что у нее запланировано "большое количество" виньеток, но как долго они будут продолжаться, пока неизвестно.

Concord выходит в продажу 23 августа, стандартное издание стоит 39,99 доллара. Предзаказавшие смогут получить доступ к открытой бета-версии 12 июня.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Русик_96

а толку мертвй кал

4
Punisher1

Истории планет как в starfild 🤣🤣🤣

1
Alex40001

ну старфилд обделалась потомучто она пыталась в звездный путь сыграть 1 планета один город с кучкой точек интереса и это очень скудно для такого объёма планет вариантов и хоть тех же столкновений случайных за пределами сценария жизни нет

0
TheNikolay00

Виньеток? Джем? Шо каво?

0
Пользователь ВКонтакте

У нас её не купишь! // Максим Назаров

0
Alex40001

вопрос это же по стражам галактики же да?

0