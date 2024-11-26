Concord восстала из пепла - вышел новый тизер антологии Secret Level

Недавно закрытая Concord всё-таки появится на экранах, правда, уже в виде мультфильма. Авторы сериала Secret Level выпустили тизер эпизода про многострадальный шутер от Sony, где показали, как несколько новых персонажей в спешке покидают загадочную планету.

Сам сериал, кстати, делают создатели «Любви, смерти и роботов», и они подготовили целых 15 серий про разные игры. Среди них будут Armored Core, God of War, Pac-Man и Warhammer 40,000: Space Marine 2. И да, все серии выйдут разом в один день.

Напомним, что ранее авторы уже успели показать тизеры эпизодов про Dungeons and Dragons, Sifu и тот же Warhammer 40,000: Space Marine 2.