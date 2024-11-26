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Concord 23.08.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
1.5 267 оценок

Concord восстала из пепла - вышел новый тизер антологии Secret Level

Lunersun
Новости

Недавно закрытая Concord всё-таки появится на экранах, правда, уже в виде мультфильма. Авторы сериала Secret Level выпустили тизер эпизода про многострадальный шутер от Sony, где показали, как несколько новых персонажей в спешке покидают загадочную планету.

Сам сериал, кстати, делают создатели «Любви, смерти и роботов», и они подготовили целых 15 серий про разные игры. Среди них будут Armored Core, God of War, Pac-Man и Warhammer 40,000: Space Marine 2. И да, все серии выйдут разом в один день.

Напомним, что ранее авторы уже успели показать тизеры эпизодов про Dungeons and Dragons, Sifu и тот же Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Создатели Secret Level выпустили тизер эпизода о Dungeons and Dragons
Создатели антологии Secret Level выпустили тизер к эпизоду, посвященному Sifu
Герой Warhammer 40,000: Space Marine 2 в центре внимания нового тизера анимационного сериала-антологии Secret Level
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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Нда. Сони настолько поверила в успех Concord, что даже на мультик подписалась. А игра взяла да и заглохла на старте. Чутка неудобно вышло. // Петр Петров

1
vertehwost

Не из пепла а из под экскрементов

0
Кей Овальд

Ну, это сразу удалять после скачивания сериала.

0
Александр Мотошвили

и они потом станут друзьями!

0
Пользователь ВКонтакте

// Николай Андреев

-1