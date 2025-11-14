Энтузиасты воскресили Concord на фанатских серверах и уже смогли провести первый матч

Крайне неудачный запуск и последующее закрытие геройского шутера Concord от Sony стали одним из самых громких провалов в игровой индустрии в прошлом году. Всего через несколько дней после релиза на PS5 и PC, не сумевшего привлечь игроков, компания не только отключила серверы игры, но и закрыла студию-разработчика Firewalk Studios. Эта история стала наглядным примером корпоративного просчета и безразличного отношения к продукту, что особенно обидно, учитывая, что сама игра была вполне достойной.
Казалось, Concord канула в Лету, но нашлись те, кто был не готов с этим смириться. Группа энтузиастов взялась за амбициозный проект по возрождению шутера с помощью фанатских серверов.
Как сообщает Kotaku, команде моддеров удалось невозможное: они уже смогли сыграть первый матч в Concord. Проектом руководят энтузиасты под никами Red, Real, open_wizard и Gwog.
О своем успехе Red сообщил в Discord:
После долгого реверс-инжиниринга и разработки серверов мы только что сыграли пробный матч в Concord! Это был матч, в который я играл с open_wizard (не обращайте внимания на мой ужасный прицел, я провожу так много времени за реверс-инжинирингом, что у меня не остается времени на сами игры).
При этом Red подчеркивает, что проект все еще находится в стадии активной разработки.
Играть можно, но есть баги. Как только наши серверы будут полностью настроены, мы начнем проводить закрытые тесты. Если кто-то хочет присоединиться - дайте мне знать.
Закрытие Concord многие связывают с неудачной стратегией Sony по переходу на игры-сервисы. Однако, независимо от причин провала, всегда печально, когда игра буквально стирается с лица земли своим же издателем. Десятки людей вложили в нее свой труд, и она заслуживает право на существование - даже если Sony больше в нее не верит. Благодаря фанатам, подхватившим факел, у Concord, возможно, появится второй шанс.
