ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Concord 23.08.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
1.5 305 оценок

Энтузиасты воскресили Concord на фанатских серверах и уже смогли провести первый матч

2BLaraSex 2BLaraSex

Крайне неудачный запуск и последующее закрытие геройского шутера Concord от Sony стали одним из самых громких провалов в игровой индустрии в прошлом году. Всего через несколько дней после релиза на PS5 и PC, не сумевшего привлечь игроков, компания не только отключила серверы игры, но и закрыла студию-разработчика Firewalk Studios. Эта история стала наглядным примером корпоративного просчета и безразличного отношения к продукту, что особенно обидно, учитывая, что сама игра была вполне достойной.

Казалось, Concord канула в Лету, но нашлись те, кто был не готов с этим смириться. Группа энтузиастов взялась за амбициозный проект по возрождению шутера с помощью фанатских серверов.

Как сообщает Kotaku, команде моддеров удалось невозможное: они уже смогли сыграть первый матч в Concord. Проектом руководят энтузиасты под никами Red, Real, open_wizard и Gwog.

О своем успехе Red сообщил в Discord:

После долгого реверс-инжиниринга и разработки серверов мы только что сыграли пробный матч в Concord! Это был матч, в который я играл с open_wizard (не обращайте внимания на мой ужасный прицел, я провожу так много времени за реверс-инжинирингом, что у меня не остается времени на сами игры).

При этом Red подчеркивает, что проект все еще находится в стадии активной разработки.

Играть можно, но есть баги. Как только наши серверы будут полностью настроены, мы начнем проводить закрытые тесты. Если кто-то хочет присоединиться - дайте мне знать.

Закрытие Concord многие связывают с неудачной стратегией Sony по переходу на игры-сервисы. Однако, независимо от причин провала, всегда печально, когда игра буквально стирается с лица земли своим же издателем. Десятки людей вложили в нее свой труд, и она заслуживает право на существование - даже если Sony больше в нее не верит. Благодаря фанатам, подхватившим факел, у Concord, возможно, появится второй шанс.

43
26
Комментарии:  26
Ваш комментарий
Illusive Devil

Зачем?

17
Анатолий Фидаров

Я и сам в шоке. Concord восстала из могил. А лучше вообще не видеть этого жалкое подобие

10
Вадим Якимов

"копроманы, сэр..")

5
ДаДжи Вадим Якимов

копроманы?они че по венам себе пускают?))я думал есть только копрофаги и копрофилы

3
Анатолий Фидаров

Как это стало вообще возможным поднять из могил эту дохлую игру? В её уже никто не играет кроме этих четырёх идиотов. Мертвый должен оставаться мёртвым даже плохие игры

11
Gords

Некоторые люди просто любят обмазываться различными субстанциями.

10
smallhell

Ну... если бы не было психов, то и психушки были бы не нужны. Но они есть, и они нужны.

7
InkubatorKlef

даже если бы и не было,то очередная ммо рачильня не нужна в любом случае,их там жопой ешь

1
Giggity

А на самом деле это разрабы сделали, чтобы сделать вид, что она действительно кому то нужна )

7
MNM 777
6
MadPyramus
Геральт Батькович MadPyramus

Работать на благо общества? Это что то из детских книжек? Работать надо только на благо себя.

Raphtallia

Апокалипсис начался, мертвые встанут из могил...

5
Алекс Рейлор

Некроманты они и на Земле некроманты) Хотя тут, наверное, больше некрофилы, мало что ли овервотчины наклепали?

5
ПтирЯ

Любители насиловать трупы ....

4
Ramonruns

зачем? а главное накуя? попахивает некр0филией

4
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ