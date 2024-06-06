Фанаты призывают возродить Killzone и Resistance после разочарования от премьеры Concord

PlayStation снова пытается выйти на рынок шутеров от первого лица после того, как отошла от него в прошлом поколении. Ее последний шутер, Concord, был полноценно представлен на игровой презентации State of Play на прошлой неделе (а все что показали на том мероприятии вы можете посмотреть вот здесь).

Однако фанаты сочли игру безвкусной и разочаровывающей. Пока PlayStation, очевидно, испытывает проблемы с шутерами от первого лица, фанаты требуют возвращения к франшизам Killzone и Resistance.

На Reddit появилось сообщение, в котором обсуждаются проблемы Sony с шутерами от первого лица.

В шутерах от третьего лица у игрового гиганта уже все налажено. Благодаря Helldivers 2, PlayStation справляется с этим жанром. Однако главный шутер от первого лица, Destiny 2, в последние месяцы пользуется не самой большой популярностью.

Фанаты считают, что Killzone и Resistance могут помочь PlayStation избавиться от этого проклятия. Эти два IP сразу же узнаваемы аудиторией и обладают огромным потенциалом в качестве франшиз с живым сервисом.

Некоторые предлагают Sony сделать ремейк старых игр, другие надеются на перезагрузку. Однако они также признали, что и Guerrilla, и Insomniac Games сейчас заняты другими проектами.

На пике популярности на PS3 и Killzone, и Resistance имели активные многопользовательские режимы. Фанаты жаждут пережить научно-фантастическое безумие Killzone и уничтожающий пришельцев хаос Resistance на более современном оборудовании.

К сожалению, обе франшизы уже более десяти лет находятся в состоянии клинической комы. В 2024 году исполнилось 11 лет с момента выхода последней игры Killzone, а Insomniac распрощалась с Resistance после выхода третьей игры в 2011 году.