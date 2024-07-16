Геройский шутер Concord сравнили на PS5 и ПК

Не так давно на PS5 и PC прошла многопользовательская бета-версия шутера от первого лица Concord от Sony Interactive Entertainment и Firewalk Studios. Если вам интересно узнать, как обе версии выглядят в сравнении друг с другом, читайте дальше.

Версия Concord для ПК предлагает несколько улучшений по сравнению с версией для PS5, включая улучшенные тени, окклюзию окружения и анизотропную фильтрацию. Кроме того, в версии для ПК реализована поддержка сверхшироких дисплеев и восстановление изображения с помощью DLSS и FSR, а также функция Frame Generation.

Что касается качества изображения, то в версии Concord для PS5 оно повышается с родного разрешения 1440p до 4K (2160p) с помощью масштабирования. В то же время на ПК есть возможность воспроизводить родное разрешение 4K на мощном оборудовании. Кроме того, на платформе доступны более совершенные варианты реконструкции изображения, такие как DLSS и FSR.

Что касается производительности, то в PS5-версии Concord целевая и стабильная частота кадров составляет 60 fps. Версия для ПК предлагает возможность играть с более высокой частотой кадров, а также поддерживает генерацию кадров с помощью DLSS3 и FSR3, чтобы сгладить любые визуальные несоответствия, связанные с колебаниями производительности.

В целом, ПК-версия Concord заметно улучшила разрешение и частоту кадров по сравнению с версией для PS5. Кроме того, в игру добавлены некоторые полезные функции, в том числе поддержка лучших методов восстановления изображения, таких как DLSS и FSR, а также сверхшироких экранов.

Выход Concord для PlayStation 5 и Windows намечен на 23 августа 2024 года. Это научно-фантастический геройский шутер от первого лица. В игре представлены различные инопланетные персонажи, обладающие различными способностями, такими как ноги робота для высоких прыжков и алмазная кожа для усиленного поглощения урона.