Год назад случился один из крупнейших провалов PlayStation - вышла Concord

Год назад, 23 августа 2024 года, Sony выпустила Concord — многопользовательский шутер от первого лица для PS5 и ПК, разработанный Firewalk Studios, в качестве ставки на портфолио игр-сервисов.
Однако реакция публики и игроков была столь же быстрой, сколь и безжалостной. Спустя несколько дней после выхода Sony объявила об изъятии игры из магазинов и предложила покупателям полный возврат средств. Проблема была не только в критике, но и в отсутствии аудитории.
За первые несколько дней Concord не достигла и тысячи одновременных игроков в Steam, что крайне мало для игры, выпущенной собственной компанией с амбициями в сфере онлайн-сервисов. Эти результаты способствовали решению приостановить продажи и вскоре после этого отключить серверы.
Продажи также были скромными: аналитики оценивали их примерно в 20 000–30 000 копий за первые несколько дней — низкий результат для платной игры, выпущенной одной из крупнейших компаний индустрии.
Помимо слабого запуска, были и серьёзные корпоративные последствия. В октябре 2024 года Sony объявила о безвозвратном закрытии Firewalk Studios, что повлияло на компанию и положило конец планам по возрождению Concord в её первоначальном виде.
Кроме того, появился слух о потенциальном бюджете Concord, который, как сообщается, составляет 400 миллионов долларов. На разработку ушло восемь лет, а первоначальные инвестиции только на разработку оценивались более чем в 200 миллионов долларов, не считая расходов на маркетинг, приобретение студий и права интеллектуальной собственности. В итоге, как сообщается, сумма достигла 400 миллионов долларов.
Спустя год Concord остаётся примером того, как игры как услуга могут давать сбои, даже если их разрабатывают крупные компании.
