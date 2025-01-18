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Concord 23.08.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
1.5 275 оценок

IGN предлагает называть отмену игр-сервисов Sony "эффектом Concord"

AceTheKing
Новости

Главный редактор IGN Райан МакКэффри прокомментировал новость касательно отмены сразу двух игр-сервисов от Sony, которые разрабатывали студии Sony Bend и Bluepoint Games.

Bloomberg: Sony отменила две игры с лайв-сервисом от Bluepoint Games и Sony Bend

МакКэффри предлагает называть такие ситуации "эффектом Concord". Тем не менее, по мнению редактора, Sony поступила правильно - сервисная игра по God of War все равно была обречена на провал:

Я думаю, что отмена игры-сервиса по God of War было правильным решением. Вне зависимости от качества, она бы все равно провалилась.

Несмотря на то, что Concord проработала всего две недели, её закрытие и оглушительный провал продолжают оказывать позитивное влияние на игроков, издателей и игровую индустрию в целом - как минимум в этом она была полезна.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Роман45554

а че кстати про дарта вейдера игр не выпускают межуток аж в20 лет не о чем фильм снять что ли или сериал на крайняк

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вупсич пупсич

Я хочу про Харли Квин но не клоунаду, а серьёзную взрослую драму.

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