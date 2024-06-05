Инсайдер предупреждает: шутер Concord на ПК будет требовать от игроков наличия учётной записи PSN

По сообщениям инсайдера billbil-kun, основанным на личной проверке, предстоящий командный PvP-шутер Concord от Sony будет требовать от игроков на ПК войти в учётную запись PlayStation Network (PSN). Эта практика уже применялась компанией в недавних релизах, и похоже, что Sony не намерена менять свой спорный подход.

Такая политика привязки к PSN может создать серьёзные ограничения для потенциальных игроков. Дело в том, что Sony не продаёт свои игры, требующие аккаунт PSN, в странах, где официально нет возможности создать такую учётную запись. Если информация инсайдера подтвердится, то Concord, вероятно, постигнет та же участь. Это означает, что приобрести и играть в этот многопользовательский шутер будет невозможно примерно в 177 регионах мира, где сервис PSN официально недоступен.

Напомним, что разработчики Concord недавно поделились некоторыми подробностями об игре. В частности, они подчеркнули своё стремление создать напряжённый и динамичный шутер с хорошо сбалансированным геймплеем. Однако решение Sony об обязательной привязке к PSN на ПК может существенно ограничить аудиторию игры и вызвать недовольство у части игрового сообщества.