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Concord 23.08.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
3.8 22 оценки

Инсайдер предупреждает: шутер Concord на ПК будет требовать от игроков наличия учётной записи PSN

Lunersun
Новости

По сообщениям инсайдера billbil-kun, основанным на личной проверке, предстоящий командный PvP-шутер Concord от Sony будет требовать от игроков на ПК войти в учётную запись PlayStation Network (PSN). Эта практика уже применялась компанией в недавних релизах, и похоже, что Sony не намерена менять свой спорный подход.

Такая политика привязки к PSN может создать серьёзные ограничения для потенциальных игроков. Дело в том, что Sony не продаёт свои игры, требующие аккаунт PSN, в странах, где официально нет возможности создать такую учётную запись. Если информация инсайдера подтвердится, то Concord, вероятно, постигнет та же участь. Это означает, что приобрести и играть в этот многопользовательский шутер будет невозможно примерно в 177 регионах мира, где сервис PSN официально недоступен.

Напомним, что разработчики Concord недавно поделились некоторыми подробностями об игре. В частности, они подчеркнули своё стремление создать напряжённый и динамичный шутер с хорошо сбалансированным геймплеем. Однако решение Sony об обязательной привязке к PSN на ПК может существенно ограничить аудиторию игры и вызвать недовольство у части игрового сообщества.

-8
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Oscilograf

Дырявые петухи от сони делают все, чтоб их игры продавались хуже.

5
Demon-Lord

Круто, когда незаинтересованность продажи в регионе приравнивается к тюремным обычаям. Мне нравится этот интеллектуальный рост.

0
Stas776

Настолько хуже, что Цусима с этими ограничениями стала чуть ли (или даже не чуть) самым успешным их ПК релизом

2
Sivispacempb Demon-Lord

Тут дело даже не в продажах в регионах , а в привязке к ПК учётной записи консоли, у игрока даже может не быть самой плейстешн, плюсом онлайн может стать внезапно платным и продаваться по подписке. В этом и была ещё одна причина возмущения подобными действиями

0
Demon-Lord Sivispacempb

А есть какие-то перспективы организации платного онлайна?

+ на Боксе подобная ситуация и ничего, нормально играем

0
DarkScorpius Stas776
что Цусима с этими ограничениями стала чуть ли (или даже не чуть) самым успешным их ПК релизом

И о чем это говорит? Что ограничения положительно влияют на продажи? Или лишь то, что выпущенная игра оказалась популярной, что никак не связано с ограничениями и потому "с ограничениями стала успешным релизом" говорит лишь о попытке привязать к этому успеху совершенно посторонний фактор? А если бы ограничений не было - продажи были бы хуже или наоборот - большая аудитория принесла бы куда большую прибыль?

-1
Kamishini1993

Платная игра, страшные персонажи, доступ для избранных стран, все пункты успеха выполнены, жду с нетерпением новости после релиза

2
jax baron

Чисто по приколу сделать всем - чтоб иметь доступ к нашим деньгам пуская разраб имеют доступы к нашим аккаунтом, и если что к банку запретить от туда деньги брать.

0
AndrewSolt

Ну то есть Сони настолько не хотят чтобы их проекты хоть что-то зарабатывали)

0
Antoxanotdance

Сами себе в ноги стреляют, продолжайте молодцы ))

0
Лицо со шрамом

Сони=торрент

0