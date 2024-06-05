Инсайдер предупреждает: шутер Concord на ПК будет требовать от игроков наличия учётной записи PSN

По сообщениям инсайдера billbil-kun, основанным на личной проверке, предстоящий командный PvP-шутер Concord от Sony будет требовать от игроков на ПК войти в учётную запись PlayStation Network (PSN). Эта практика уже применялась компанией в недавних релизах, и похоже, что Sony не намерена менять свой спорный подход.
Такая политика привязки к PSN может создать серьёзные ограничения для потенциальных игроков. Дело в том, что Sony не продаёт свои игры, требующие аккаунт PSN, в странах, где официально нет возможности создать такую учётную запись. Если информация инсайдера подтвердится, то Concord, вероятно, постигнет та же участь. Это означает, что приобрести и играть в этот многопользовательский шутер будет невозможно примерно в 177 регионах мира, где сервис PSN официально недоступен.
Напомним, что разработчики Concord недавно поделились некоторыми подробностями об игре. В частности, они подчеркнули своё стремление создать напряжённый и динамичный шутер с хорошо сбалансированным геймплеем. Однако решение Sony об обязательной привязке к PSN на ПК может существенно ограничить аудиторию игры и вызвать недовольство у части игрового сообщества.
Дырявые петухи от сони делают все, чтоб их игры продавались хуже.
Круто, когда незаинтересованность продажи в регионе приравнивается к тюремным обычаям. Мне нравится этот интеллектуальный рост.
Настолько хуже, что Цусима с этими ограничениями стала чуть ли (или даже не чуть) самым успешным их ПК релизом
Тут дело даже не в продажах в регионах , а в привязке к ПК учётной записи консоли, у игрока даже может не быть самой плейстешн, плюсом онлайн может стать внезапно платным и продаваться по подписке. В этом и была ещё одна причина возмущения подобными действиями
А есть какие-то перспективы организации платного онлайна?
+ на Боксе подобная ситуация и ничего, нормально играем
И о чем это говорит? Что ограничения положительно влияют на продажи? Или лишь то, что выпущенная игра оказалась популярной, что никак не связано с ограничениями и потому "с ограничениями стала успешным релизом" говорит лишь о попытке привязать к этому успеху совершенно посторонний фактор? А если бы ограничений не было - продажи были бы хуже или наоборот - большая аудитория принесла бы куда большую прибыль?
Платная игра, страшные персонажи, доступ для избранных стран, все пункты успеха выполнены, жду с нетерпением новости после релиза
Чисто по приколу сделать всем - чтоб иметь доступ к нашим деньгам пуская разраб имеют доступы к нашим аккаунтом, и если что к банку запретить от туда деньги брать.
Ну то есть Сони настолько не хотят чтобы их проекты хоть что-то зарабатывали)
Сами себе в ноги стреляют, продолжайте молодцы ))
Сони=торрент