Издание Kotaku раскритиковало прессу за замалчивание самого громкого провала этого года - Concord от Sony

Джон Уолкер, один из авторов Kotaku, выпустил статью, в которой раскритиковал своих коллег за замалчивание, вероятно, самого громкого провала этого года - Concord от Sony и студии Firewalk.
По словам Уолкера, в новостях часто видны насмешки и упоминания кассовых провалов "Джокера: Безумие на двоих" и "Бордерлэндса", при этом Concord принесла всего $1 миллион дохода, что делает игру куда большим провалом, чем вышеперечисленные фильмы.
Concord, вероятно, стал самым большим фиаско в истории игровой индустрии, однако несмотря на это, пресса по каким-то причинам фокусируется на провалах киноиндустрии, словно не замечая Sony. Уолкер отмечает, что даже предполагаемый бюджет игры, который по слухам составил астрономические $400 миллионов, Sony почему-то не спешит опровергать, что наталкивает на мысли о том, что, возможно, он не так уж и далек от истины.
Concord продался тиражом всего в 25 тысяч копий, что вынудило Sony оформить возврат игры всем покупателям и закрыть сервера игры всего через 10 дней после запуска. Это беспрецедентный случай для игровой индустрии, однако CNN, The New York Times, ABC News и ряд других крупных изданий предпочли почему-то не освещать эту тему вовсе. В свою очередь о "Джокере: Безумие на двоих" и "Бордерлэндсе" различные газеты написали множество статей, посвященных причинам их кассовых провалов.
Concord провалился даже в качестве насмешки в новостях.
Это они на ПГ не заходили.
А я не думаю что кто-то замалчивает. Джокер и Borderlands узнаемые в народе, и тут уже больше негодования от провала. Конкорд банально не интересен, просмотров нет и новостники забили на его упоминание.
Повесточный шлак вместе с брендами которые его продвигают, стабильно и уверенно летит в помойную яму, найс.
Джокер и Бордерлендс нашумевшие. Первого Джокера восхволяли, денег он заработал немало. Бордерлендс успешная игровая серия со своими промахами, но она приносит прибыль в миллионы. Поэтому второй Джокер и абсолютно ужасная экранизация Бордерлендс стали активной темой для обсуждений и новостей.
А кому сдался во всём мире Конкорд? Двадцати пяти тысячам несчастным купившим игру? Не было даже толковой рекламной компании, так чег озря мусолить воду. К тому же конкретные цифры и доказательства о тех же 400 миллионах затратах отсутствуют. Там уже кто-то высказывался мол даже больше 400 миллионов потратили, но опять же - это лишь слова. Неплохая тема побухтеть на ПГ, но точно не новости для крупных изданий, которые вообще ни разу не сосредоточены на игровой индустрии.
Потому что все плевать. У этой игры не было успешной первой части, как у Джокера.
Даже тут Конкорд оказался никому не нужен. :)
сони всем критикам приставки заблокирует...
Сони вбухали столько бабла на разработку, ещё и журнашлюхам чемоданы завезли, чтобы они не писали статьи об обдристанных штанах. Хотя я считаю, надо бы максимально прожарить и макнуть в фикалии, чтобы другим компаниям уроком было.
Concord не принесла 1$ дохода. Они вернули все проданные копии.
Да всем плевать на эту игру, даже прессе.
В Сони 25 000 сотрудников?