Издание Kotaku раскритиковало прессу за замалчивание самого громкого провала этого года - Concord от Sony

Джон Уолкер, один из авторов Kotaku, выпустил статью, в которой раскритиковал своих коллег за замалчивание, вероятно, самого громкого провала этого года - Concord от Sony и студии Firewalk.

По словам Уолкера, в новостях часто видны насмешки и упоминания кассовых провалов "Джокера: Безумие на двоих" и "Бордерлэндса", при этом Concord принесла всего $1 миллион дохода, что делает игру куда большим провалом, чем вышеперечисленные фильмы.

Concord, вероятно, стал самым большим фиаско в истории игровой индустрии, однако несмотря на это, пресса по каким-то причинам фокусируется на провалах киноиндустрии, словно не замечая Sony. Уолкер отмечает, что даже предполагаемый бюджет игры, который по слухам составил астрономические $400 миллионов, Sony почему-то не спешит опровергать, что наталкивает на мысли о том, что, возможно, он не так уж и далек от истины.

Concord продался тиражом всего в 25 тысяч копий, что вынудило Sony оформить возврат игры всем покупателям и закрыть сервера игры всего через 10 дней после запуска. Это беспрецедентный случай для игровой индустрии, однако CNN, The New York Times, ABC News и ряд других крупных изданий предпочли почему-то не освещать эту тему вовсе. В свою очередь о "Джокере: Безумие на двоих" и "Бордерлэндсе" различные газеты написали множество статей, посвященных причинам их кассовых провалов.