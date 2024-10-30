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Concord 23.08.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
1.5 259 оценок

Kotaku: Sony потеряла свыше $200 миллионов на Concord и Firewalk Studios

AceTheKing
Новости

Вчера компания Sony официально сообщила о закрытии студии Firewalk, а вместе с ней и провального онлайн-шутера Concord. Можно выдохнуть - игра точно не возродится ни в каком виде:

А что случилось? Sony закрывает Firewalk Studios, которая занималась разработкой шутера Concord

Изданию Kotaku стало известно о том, сколько денег потеряла Sony на игре: издание пообщалось с двумя источниками, которые были в курсе реальных затрат на игру - они сообщили, что на разработку игры были потрачены внушительные $200 миллионов. Однако это сумма не включает в себя затрат на покупку IP и самой студии. С ними, вероятно, сумма будет заметно выше.

Concord была закрыта спустя всего 2 недели после релиза игры, а сама Firewalk - спустя 1,5 года с момента приобретения студии. Вероятно Sony совершила одну из самых провальных инвестиций в истории игровой индустрии за всё время.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

> можно выдохнуть

Да cpaть на неё 25 раз. Выдохнули все ещё до релиза // Александр Ковалёв

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Пользователь ВКонтакте

Иронично, популярность у игры была только после закрытия, и то в основном на почве ущербности. // Aukhat Akim

1
Пользователь ВКонтакте

ничего фанаты сони заплатят за любой провал. японцы повысят стоимость консоли и новые игры будут стоить 100баксов // Антон Городец

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