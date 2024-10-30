Kotaku: Sony потеряла свыше $200 миллионов на Concord и Firewalk Studios

Вчера компания Sony официально сообщила о закрытии студии Firewalk, а вместе с ней и провального онлайн-шутера Concord. Можно выдохнуть - игра точно не возродится ни в каком виде:

Изданию Kotaku стало известно о том, сколько денег потеряла Sony на игре: издание пообщалось с двумя источниками, которые были в курсе реальных затрат на игру - они сообщили, что на разработку игры были потрачены внушительные $200 миллионов. Однако это сумма не включает в себя затрат на покупку IP и самой студии. С ними, вероятно, сумма будет заметно выше.

Concord была закрыта спустя всего 2 недели после релиза игры, а сама Firewalk - спустя 1,5 года с момента приобретения студии. Вероятно Sony совершила одну из самых провальных инвестиций в истории игровой индустрии за всё время.