Kotaku: Sony потеряла свыше $200 миллионов на Concord и Firewalk Studios

Вчера компания Sony официально сообщила о закрытии студии Firewalk, а вместе с ней и провального онлайн-шутера Concord. Можно выдохнуть - игра точно не возродится ни в каком виде:
Изданию Kotaku стало известно о том, сколько денег потеряла Sony на игре: издание пообщалось с двумя источниками, которые были в курсе реальных затрат на игру - они сообщили, что на разработку игры были потрачены внушительные $200 миллионов. Однако это сумма не включает в себя затрат на покупку IP и самой студии. С ними, вероятно, сумма будет заметно выше.
Concord была закрыта спустя всего 2 недели после релиза игры, а сама Firewalk - спустя 1,5 года с момента приобретения студии. Вероятно Sony совершила одну из самых провальных инвестиций в истории игровой индустрии за всё время.
> можно выдохнуть
Да cpaть на неё 25 раз. Выдохнули все ещё до релиза // Александр Ковалёв
Иронично, популярность у игры была только после закрытия, и то в основном на почве ущербности. // Aukhat Akim
ничего фанаты сони заплатят за любой провал. японцы повысят стоимость консоли и новые игры будут стоить 100баксов // Антон Городец