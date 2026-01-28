"Кто ты, воин?" Какой-то игрок до сих пор время от времени запускает мертвый шутер Concord

Геройский шутер Concord от Sony, который стал одним из самых громких провалов 2024 года и был закрыт всего через две недели после релиза, казалось бы, окончательно ушел в небытие. Серверы отключены, игра удалена из продажи, а пиковый онлайн едва достиг 697 человек. Но, как выяснилось, есть один человек, который не сдается.

В соцсети X опубликовали интересные данные с сайта SteamDB, показывающие, что с момента закрытия игры один единственный игрок периодически запускает Concord на своем ПК. Последний такой запуск был зафиксирован 24 января 2026 года - спустя почти полтора года после отключения серверов.

На графике SteamDB виден резкий спад онлайна после сентября 2024 года, а затем - редкие одиночные пики на отметке в 1 игрока. Поскольку серверы отключены, запуск игры, скорее всего, приводит лишь к локальному меню или оффлайн-режиму, если таковой предусмотрен. В комментариях пользователи шутят: кто-то предполагает, что это разработчик, проверяющий статистику, кто-то - преданный фанат, надеющийся на возрождение проекта. В комментариях даже отметился известный журналист и инсайдер по Xbox Джез Корден, который шутливо написал "Это я".

Concord до сих пор остается одним из самых громких провалов в истории: игра стоимостью в сотни миллионов долларов была закрыта Sony в рекордно короткие сроки. Но, похоже, хотя бы для одного человека она все еще жива.