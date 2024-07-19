Мертв по прибытии: в первый день открытой беты Concord заинтересовал смехотворно малую аудиторию в Steam

Вечером 18 июля стартовал открытый бета-тест Concord, которую расхваливали некоторые СМИ после закрытого тестирования. Sony возлагает большие надежды на проект. Однако реакция аудитории на первый показ проекта оказалась смешанной.
По данным сайта SteamDB, за последние 24 часа максимальный показатель онлайна в Concord не превысил отметку даже в 2 388 человек. При этом не стоит забывать, что Sony отрезала значительную часть аудитории из-за требования об обязательном наличии PSN-аккаунта.
Concord позиционируется как игра-сервис с PvP-сражениями 5 на 5, вдохновленная Destiny, Overwatch и "Стражами галактики". Однако первые отзывы игроков далеко не восторженные, а некоторые сравнивают Concord с провальным шутером Battleborn от Gearbox.
В начале этой недели проходил закрытый бета-тест ислючительно для владельцев предзаказа, но затем Sony пересмотрела свое решение, выдав разрешения всем подписчикам PlayStation Plus. В соцсетях предположили, что количество предзаказов оказалось очень скромным для полноценного тестирования. Судя по статистике тех дней, эта догадка могла оказаться верной.
Вчера стартовал бета-тест, доступный всем желающим. Однако, судя по всему, эта игра-сервис не способна заинтересовать игроков, даже будучи бесплатной. Стоит дождаться выходных и посмотреть на результаты. Релиз геройского шутера запланирован на 23 августа, и за него попросят 40 долларов.
еще одна заслуженная победа свитбейби, туту уже не копилку, банк надо открывать
донатные мультиплеерные помойки так и должны заканчивать...
Ну с таким цирком уродов я не хочу даже связываться. Надеюсь на оглушительный провал! Дайверсити инклюзивити кал должен сгинуть и остаться в истории как худшие годы игровой индустрии. Как гниль или рак на теле игровой индустрии.
Люди перестают хавать повесточную шляпу с уродами персонажами
чего они ожидали с такими стрёмными персами и их местоимениями
гуд ньюс..)
Вы еще больше выпускайте Свитбейби стайл игр, тупорылые. Желательно как можно больше денег вбухайте в них и обосритесь в очередной раз.
Мне кажется, что за последнее время вышла куча подобных игр, которые поделили аудиторию.
Ну и прочие идеи испортить персонажей тоже наверное влияет.
Разве недостаточно примера убейсофт и других западных издателей,надо обязательно на их грабли наступать ?
Мне интересно если в апекс или овер добавят местоимения персам их так же поливать будут?
Уж там то лгбт персов явно больше одного
Странное у этих некоторых сравнение, с фпс мобой. Скорее lawbreakers, как по интересу к проекту, так и по скорости смерти. Последняя, когда выходила, была не нужна, потому что был овервотч. Конкорд за 40 бачей тоже не нужен, так как есть овервотч).
так это донат-дрочильня да еще с привязкой к псн. Кто то удивлен?
Мда