Мертв по прибытии: в первый день открытой беты Concord заинтересовал смехотворно малую аудиторию в Steam

Вечером 18 июля стартовал открытый бета-тест Concord, которую расхваливали некоторые СМИ после закрытого тестирования. Sony возлагает большие надежды на проект. Однако реакция аудитории на первый показ проекта оказалась смешанной.

По данным сайта SteamDB, за последние 24 часа максимальный показатель онлайна в Concord не превысил отметку даже в 2 388 человек. При этом не стоит забывать, что Sony отрезала значительную часть аудитории из-за требования об обязательном наличии PSN-аккаунта.

Concord позиционируется как игра-сервис с PvP-сражениями 5 на 5, вдохновленная Destiny, Overwatch и "Стражами галактики". Однако первые отзывы игроков далеко не восторженные, а некоторые сравнивают Concord с провальным шутером Battleborn от Gearbox.

В начале этой недели проходил закрытый бета-тест ислючительно для владельцев предзаказа, но затем Sony пересмотрела свое решение, выдав разрешения всем подписчикам PlayStation Plus. В соцсетях предположили, что количество предзаказов оказалось очень скромным для полноценного тестирования. Судя по статистике тех дней, эта догадка могла оказаться верной.

Вчера стартовал бета-тест, доступный всем желающим. Однако, судя по всему, эта игра-сервис не способна заинтересовать игроков, даже будучи бесплатной. Стоит дождаться выходных и посмотреть на результаты. Релиз геройского шутера запланирован на 23 августа, и за него попросят 40 долларов.