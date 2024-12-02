"Мы гордимся этим эпизодом": Тим Миллер объяснил, почему не стоит переживать за серию Secret Level про Concord

Один из эпизодов сериала Secret Level оказался посвящён игре, которой уже нет в продаже. Речь про Concord от Firewalk Studios, игру, которую создатели сериала выбрали для своей 15-серийной антологии про знаменитые проекты.

Изначально многие думали, что эпизод про неудавшийся шутер просто вырежут из сериала. Но режиссёр «Дэдпула» Тим Миллер даже удивился таким предположениям:

«Ни Amazon этого не предлагал, ни мы сами об этом не думали — а зачем? У нас в сборнике есть игры, которых уже нет, как тот же Unreal Tournament», — рассказывает Тим Миллер. «И я правда не вижу причин не показать это фанатам. Знаю, многие спрашивают: 'Что они делают?' или 'Зачем это нужно?' А ответ простой — мы гордимся этим эпизодом, и он классно получился».

А сама идея включить Concord в антологию родилась ещё несколько лет назад:

«Мы хотели, чтобы выход этих будущих игр совпал с нашим сериалом», — вспоминает исполнительный продюсер Дейв Уилсон. «Как сказал Тим, мы очень гордимся этим эпизодом, и в каком-то смысле символично, что получилась такая легендарная история про эту команду».

Кстати говоря, Миллер не скрывает, что читает комментарии на YouTube про спорный эпизод:

«К нам эти претензии не имеют отношения, понимаете», — говорит он про негатив. «Может, там что-то не сложилось с типом игры, маркетинговой стратегией или временем выхода. Но всё это никак не касается нас, нашего шоу и этого эпизода».

Ну а сам сериал Secret Level стартует уже 10 декабря на Amazon Prime Video.