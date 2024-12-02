ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Concord 23.08.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
1.5 269 оценок

"Мы гордимся этим эпизодом": Тим Миллер объяснил, почему не стоит переживать за серию Secret Level про Concord

Lunersun
Новости

Один из эпизодов сериала Secret Level оказался посвящён игре, которой уже нет в продаже. Речь про Concord от Firewalk Studios, игру, которую создатели сериала выбрали для своей 15-серийной антологии про знаменитые проекты.

Concord восстала из пепла - вышел новый тизер антологии Secret Level

Изначально многие думали, что эпизод про неудавшийся шутер просто вырежут из сериала. Но режиссёр «Дэдпула» Тим Миллер даже удивился таким предположениям:

«Ни Amazon этого не предлагал, ни мы сами об этом не думали — а зачем? У нас в сборнике есть игры, которых уже нет, как тот же Unreal Tournament», — рассказывает Тим Миллер. «И я правда не вижу причин не показать это фанатам. Знаю, многие спрашивают: 'Что они делают?' или 'Зачем это нужно?' А ответ простой — мы гордимся этим эпизодом, и он классно получился».

А сама идея включить Concord в антологию родилась ещё несколько лет назад:

«Мы хотели, чтобы выход этих будущих игр совпал с нашим сериалом», — вспоминает исполнительный продюсер Дейв Уилсон. «Как сказал Тим, мы очень гордимся этим эпизодом, и в каком-то смысле символично, что получилась такая легендарная история про эту команду».

Кстати говоря, Миллер не скрывает, что читает комментарии на YouTube про спорный эпизод:

«К нам эти претензии не имеют отношения, понимаете», — говорит он про негатив. «Может, там что-то не сложилось с типом игры, маркетинговой стратегией или временем выхода. Но всё это никак не касается нас, нашего шоу и этого эпизода».

Ну а сам сериал Secret Level стартует уже 10 декабря на Amazon Prime Video.

-26
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Диванный Боец
почему не стоит переживать за серию Secret Level про Concord

Что мертво умереть не может

8
OmGRoNiKS_TM

Они так любят говорить «мы гордимся», как будто это оправдание или отговорка. Но в моём случае это слово из уст западных людей вызывает у меня только ассоциацию с дерьмом!

6
Gords

Под "гордимся" они имеют ввиду так называемые "парады гордости", т. е. шествия пид...сов.

7
OmGRoNiKS_TM Gords

Аа! Теперь ясно.

Ну и пи..арасы😆

1
человек3

Повесточных шл..х вроде тебя, никто не спрашивал.

6
Пользователь ВКонтакте

6м термосом этот дe6uч тоже гордится // Александр Ковалёв

3
Unicorling

Там от Конкорда одно название осталось, в том эпизоде

3
Punisher1

что получилась такая легендарная история про эту команду». Ахахх это он про закрытые серверов через неделю после релиза

1
Темный-Властелин

знаменитый подкаблучник куколд заговорил, гроза женоненавистников и автор оскароносной(нет) феминаторши

1
Пользователь ВКонтакте

А про то, что ЮТу нет - в смысле нет?! Он то как раз есть, в него люди играют. В отличие от камкорда // Александр Ковалёв

0
Wolfenstein

конкордом все гордятся , так слиться с баблом это нужно суметь, книга рекордов гиннеса в шоке от мошни и каловости проекта… чем не повод для гордости !

0
XalimoV

"У нас в сборнике есть игры, которых уже нет, как тот же Unreal Tournament»

На больное давит.(

0
Avel_N

Там все гораздо смешнее: недавно вышел тизер этого эпизода... И все говорят, что он ВООБЩЕ не похож на конкорд. Как будто по другой игре сделан. С нормальными героями.

0
Евгений Кондратенко

разрабы калкорда тоже им гордились. Полные штаны гордости были. Только чет проект провалился спустя неделю, а так да, гордились.

0
kotasha

Чем они там гордиться ? Выпустили мертвую игру которую сразу закрыли с убытками.

0