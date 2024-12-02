"Мы гордимся этим эпизодом": Тим Миллер объяснил, почему не стоит переживать за серию Secret Level про Concord

Один из эпизодов сериала Secret Level оказался посвящён игре, которой уже нет в продаже. Речь про Concord от Firewalk Studios, игру, которую создатели сериала выбрали для своей 15-серийной антологии про знаменитые проекты.
Изначально многие думали, что эпизод про неудавшийся шутер просто вырежут из сериала. Но режиссёр «Дэдпула» Тим Миллер даже удивился таким предположениям:
«Ни Amazon этого не предлагал, ни мы сами об этом не думали — а зачем? У нас в сборнике есть игры, которых уже нет, как тот же Unreal Tournament», — рассказывает Тим Миллер. «И я правда не вижу причин не показать это фанатам. Знаю, многие спрашивают: 'Что они делают?' или 'Зачем это нужно?' А ответ простой — мы гордимся этим эпизодом, и он классно получился».
А сама идея включить Concord в антологию родилась ещё несколько лет назад:
«Мы хотели, чтобы выход этих будущих игр совпал с нашим сериалом», — вспоминает исполнительный продюсер Дейв Уилсон. «Как сказал Тим, мы очень гордимся этим эпизодом, и в каком-то смысле символично, что получилась такая легендарная история про эту команду».
Кстати говоря, Миллер не скрывает, что читает комментарии на YouTube про спорный эпизод:
«К нам эти претензии не имеют отношения, понимаете», — говорит он про негатив. «Может, там что-то не сложилось с типом игры, маркетинговой стратегией или временем выхода. Но всё это никак не касается нас, нашего шоу и этого эпизода».
Ну а сам сериал Secret Level стартует уже 10 декабря на Amazon Prime Video.
Что мертво умереть не может
Они так любят говорить «мы гордимся», как будто это оправдание или отговорка. Но в моём случае это слово из уст западных людей вызывает у меня только ассоциацию с дерьмом!
Под "гордимся" они имеют ввиду так называемые "парады гордости", т. е. шествия пид...сов.
Аа! Теперь ясно.
Ну и пи..арасы😆
Повесточных шл..х вроде тебя, никто не спрашивал.
6м термосом этот дe6uч тоже гордится // Александр Ковалёв
Там от Конкорда одно название осталось, в том эпизоде
что получилась такая легендарная история про эту команду». Ахахх это он про закрытые серверов через неделю после релиза
знаменитый подкаблучник куколд заговорил, гроза женоненавистников и автор оскароносной(нет) феминаторши
А про то, что ЮТу нет - в смысле нет?! Он то как раз есть, в него люди играют. В отличие от камкорда // Александр Ковалёв
конкордом все гордятся , так слиться с баблом это нужно суметь, книга рекордов гиннеса в шоке от мошни и каловости проекта… чем не повод для гордости !
"У нас в сборнике есть игры, которых уже нет, как тот же Unreal Tournament»
На больное давит.(
Там все гораздо смешнее: недавно вышел тизер этого эпизода... И все говорят, что он ВООБЩЕ не похож на конкорд. Как будто по другой игре сделан. С нормальными героями.
разрабы калкорда тоже им гордились. Полные штаны гордости были. Только чет проект провалился спустя неделю, а так да, гордились.
Чем они там гордиться ? Выпустили мертвую игру которую сразу закрыли с убытками.