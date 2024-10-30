"Мы выпустили отличный шутер" - последнее сообщение от команды Firewalk Studios

Студия Firewalk опубликовала прощальное письмо в связи со своим закрытием. В сообщении разработчики рассказали, что изначально хотели сделать многопользовательские игры более доступными для широкой аудитории.

Команда вспоминает, как в 2018 году появилась небольшая студия, которая даже во время пандемии смогла вырасти в полноценную команду разработчиков. К активной работе над проектом приступили только в 2022 году, но за это время успели многое — создали собственный движок на базе Unreal Engine для шутера нового поколения, добились стабильных 60 ФПС на PS5 и ПК, а их серверная часть выдержала сотни тысяч игроков во время бета-теста.

Разработчики отмечают, что даже в процессе поглощения и интеграции продолжали работу над проектом. По их словам, игра получилась отличной, хотя из-за высокой конкуренции на рынке собрала меньше игроков, чем ожидалось.

«Мы не боялись рисковать — смешивали механики карточных игр и файтингов с шутерами от первого лица», — пишет команда. — «И пусть не все эти идеи зашли так, как мы хотели, само стремление привносить что-то новое двигает индустрию вперёд.»

Сотрудники Firewalk могут обратиться в отдел рекрутинга PlayStation по вопросам трудоустройства. «Спасибо всем командам, партнёрам и фанатам, которые поддерживали нас на этом пути. Увидимся в Буре», — завершается прощальное письмо студии.