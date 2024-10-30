"Мы выпустили отличный шутер" - последнее сообщение от команды Firewalk Studios

Студия Firewalk опубликовала прощальное письмо в связи со своим закрытием. В сообщении разработчики рассказали, что изначально хотели сделать многопользовательские игры более доступными для широкой аудитории.
Команда вспоминает, как в 2018 году появилась небольшая студия, которая даже во время пандемии смогла вырасти в полноценную команду разработчиков. К активной работе над проектом приступили только в 2022 году, но за это время успели многое — создали собственный движок на базе Unreal Engine для шутера нового поколения, добились стабильных 60 ФПС на PS5 и ПК, а их серверная часть выдержала сотни тысяч игроков во время бета-теста.
Разработчики отмечают, что даже в процессе поглощения и интеграции продолжали работу над проектом. По их словам, игра получилась отличной, хотя из-за высокой конкуренции на рынке собрала меньше игроков, чем ожидалось.
«Мы не боялись рисковать — смешивали механики карточных игр и файтингов с шутерами от первого лица», — пишет команда. — «И пусть не все эти идеи зашли так, как мы хотели, само стремление привносить что-то новое двигает индустрию вперёд.»
Сотрудники Firewalk могут обратиться в отдел рекрутинга PlayStation по вопросам трудоустройства. «Спасибо всем командам, партнёрам и фанатам, которые поддерживали нас на этом пути. Увидимся в Буре», — завершается прощальное письмо студии.
Тогда почему вы нам его не показали вместо конкорда ?
Ну шутерная составляющая там действительно не так плоха. Все испортила повестка
Господь Кринж... ну и куколды.
Хотя надо отдать им должное, своё имя они в историю таки вписали. Как эталон повесточкового дерьма и игр-сервисов.
мы выпустили дорогущий неинтересный шутан с небинарными местоимениями и уродливым дизайном персонажей в виде дешевых китайских игрушек с рынка 90-х. Что же могло пойти не так?
эта игра с вами в одной комнате?
Запомните этих людей. Куда они сунутся, там будет повестка
Настолько отличный, что его никто не захотел покупать и их закрыли к чертям собачьим. Что за клоуны…
Норм поработали. 8 лет синекуры и пинания х*ев. Годное портфолио для трудоустройства, я уверен.
Какие сотни тысяч игорьков, если играла тысяча? Вы че гоните? // Александр Ковалёв
сейчас почти через 1-2 выходит игра сервис которую даже не замечают а тут ещё и с повесточкой.Еслиб их всего штук 5 было то явно нашлись кто игру принял.Раньше почти каждую запускал до 20го,потом настолько они приелись как контра до 2005го,что почти не запускал хоть и игр тогда квейк,да турнамент в основном но были клубы,через нет немного не тот интерес всё это даёт
Они и засветились благодаря повестке, потому что все обсуждали ужаснейший дизайн персонажей.
чем говеней прожекты тем больше нытья на тему а это игрок лох нубасик ничего не понял и сам типа виноват
// Атмир Х
Конечно, вряд ли хоть один разработчик признается, что выпустил дер*ма кусок вместо игры
Земля стекловатой
// Паша Иванов
если он отличный шутер, почему он тогда провалился??? // Александр Речковский
Да потому что игроки тупые и ничего не понимают, в будущем игрокам вообще не во что будет играть. // Эмиль Кашапов
Поэтому выкатили фиговую кальку на геройские шутаны, коих легион и 2000000 на подходе? Рискнули так рискнули.
С технической точки зрения - возможно.
А можно этим сказочным разбить надетые розовые очки? // Иван Марков
Хороший шутер через неделю бы не закрыли. Тут ведь явно дело не только в повестке.
мне даже интересно стало, а не было ли ими сказано в начале любимой фразы аля "это игра не для вас, не хотите разнообразия-не играйте" которая теперь переросла вот в эту?) // Кот Бондарчука