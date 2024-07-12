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Concord 23.08.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
2.9 38 оценок

Никому не нужна: Sony открыла бета-тест Concord для всех желающих и убрала требование предзаказа игры

AceTheKing
Новости

Сегодня стартовало бета-тестирование предстоящего командного шутера Concord от студии Firewalk и компании Sony. Издание VGC сообщает о том, что Sony внезапно решила открыть доступ к бете-тесту всем подписчикам PS Plus, хотя первоначально планировалось, что первый этап бета-тестирования будет доступен лишь игрокам которые оформили предзаказ игры.

Пользователи считают, что это вызвано низким количеством предзаказов Concord - скорее всего на решение Sony повлияли слабые продажи игры, из-за чего для бета-теста банально не набралось достаточное количество желающих.

Релиз Concord состоится 24 августа текущего года на PC и PS5.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Кроллег

Следующим шагом будет запихивание игры всем в ПС+, где она тоже не факт что наберёт популярность, как это было с... Блин, я честно забыл, как называется тот никому ненужный эксклюзивный арена-шутер с машинками и стилистикой фортнайта. Сначала продавали за 40 долларов, но к релизу закинули в пс+ и время чтобы забрать дали три месяца.

UPD: Во, Destruction AllStars. Даже сходу в гугле не вышло найти, настолько игра вышла ненужной.

2
Эдик Писюкович

Максимально кринжовая игруха

0
Пользователь ВКонтакте

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1
Hevin

Закроется через пол года-год

1
Eios
первый этап бета-тестирования будет доступен лишь игрокам которые оформили предзаказ игры

Рукалицо... Дальше что, скачивание демок только за предзаказ?

0
Кроллег

Стандартная практика. Первый этап беты для тех, кто купил, второй - для всех. Теперь просто и в первый этап пустили всех. Видимо, из предзаказавших были только обзорщики с ютуба.

1
kaka qp0H

ммм Х.ИТА =))

0