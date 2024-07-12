Никому не нужна: Sony открыла бета-тест Concord для всех желающих и убрала требование предзаказа игры

Сегодня стартовало бета-тестирование предстоящего командного шутера Concord от студии Firewalk и компании Sony. Издание VGC сообщает о том, что Sony внезапно решила открыть доступ к бете-тесту всем подписчикам PS Plus, хотя первоначально планировалось, что первый этап бета-тестирования будет доступен лишь игрокам которые оформили предзаказ игры.

Пользователи считают, что это вызвано низким количеством предзаказов Concord - скорее всего на решение Sony повлияли слабые продажи игры, из-за чего для бета-теста банально не набралось достаточное количество желающих.

Релиз Concord состоится 24 августа текущего года на PC и PS5.