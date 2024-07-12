Никому не нужна: Sony открыла бета-тест Concord для всех желающих и убрала требование предзаказа игры

Сегодня стартовало бета-тестирование предстоящего командного шутера Concord от студии Firewalk и компании Sony. Издание VGC сообщает о том, что Sony внезапно решила открыть доступ к бете-тесту всем подписчикам PS Plus, хотя первоначально планировалось, что первый этап бета-тестирования будет доступен лишь игрокам которые оформили предзаказ игры.
Пользователи считают, что это вызвано низким количеством предзаказов Concord - скорее всего на решение Sony повлияли слабые продажи игры, из-за чего для бета-теста банально не набралось достаточное количество желающих.
Релиз Concord состоится 24 августа текущего года на PC и PS5.
Следующим шагом будет запихивание игры всем в ПС+, где она тоже не факт что наберёт популярность, как это было с... Блин, я честно забыл, как называется тот никому ненужный эксклюзивный арена-шутер с машинками и стилистикой фортнайта. Сначала продавали за 40 долларов, но к релизу закинули в пс+ и время чтобы забрать дали три месяца.
UPD: Во, Destruction AllStars. Даже сходу в гугле не вышло найти, настолько игра вышла ненужной.
Максимально кринжовая игруха
Следующая новость от пэжэ: по мнению ижн кококорд - самая ожидаемая игра 2024 года // Александр Ковалёв
Закроется через пол года-год
Рукалицо... Дальше что, скачивание демок только за предзаказ?
Стандартная практика. Первый этап беты для тех, кто купил, второй - для всех. Теперь просто и в первый этап пустили всех. Видимо, из предзаказавших были только обзорщики с ютуба.
ммм Х.ИТА =))