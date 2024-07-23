Открытое бета-тестирование Concord завершилось и, судя по всему, оказалось громким провалом

Теперь, когда период открытого бета-тестирования Concord официально завершился, мы можем попытаться сделать некоторые выводы хотя бы о тестовой версии нового геройского шутера PlayStation, который, похоже, оказался весьма неудачным, особенно на ПК, но также частично и на PS5.
Предварительная бета-версия, предназначенная только для тех, кто заказал Concord, прошла не совсем удачно, но многие ждали публичной беты, открытой для всех и, следовательно, не имеющей барьеров доступа, чтобы получить лучшее представление о влиянии игры на массовую аудиторию.
Что ж, после очень низких показателей в Steam на старте, в последующие дни ситуация даже ухудшилась, несмотря на то, что это были выходные, а значит, время, когда многопользовательские онлайн-игры обычно получают прирост активных пользователей.
Данные, которые мы можем увидеть на SteamDB, довольно беспощадны: 2 388 игроков - пик, зафиксированный в день открытия, который впоследствии упал до 361 за последние 24 часа.
Хотя официальных данных нет, на PS5 ситуация, кажется, была лучше, но игра, похоже, не вышла за пределы 29-й позиции в списке самых популярных игр за период открытой беты (согласно данным, собранным TrueTrophies).
Разумеется, речь все еще идет о бета-версии, поэтому результаты не обязательно свидетельствуют об успехе или неуспехе игры в ее окончательном варианте, но, учитывая, что запуск запланирован на 23 августа, то есть через месяц, ситуация может свидетельствовать о полном отсутствии интереса к Concord.
Не стоит забывать и о том, что речь идет о многопользовательской игре-сервисе, то есть об игре, которая рассчитывает на интерес и вовлеченность публики, возможно, в долгосрочной перспективе, чтобы оправдать постоянные инвестиции и обязательства по ее поддержке. Если учесть, что это, по сути, первый продукт Sony, которая также приобрела команду Firewalk Studios, сделав ее частью PlayStation Studios, то ситуация приобретает определенное значение.
В любом случае, стоит подождать, что произойдет в день выхода Concord, который назначен на 23 августа на PS5 и PC.
Делаем 100500 лобовой клон овера..
Берем персов из хуенаса..
Стилистику из Блидин Едж...
Боевку из говnа и палок
Привязываем игру к psn.
Запрещаем продавать в 180 странах
???
Кто бы мог подумать.
От подобных игр просто стало вторичностью веять за несколько километров, что интереса даже попробовать не возникает.
Даже, прости господи, овервотчеподобная марвел игра (забыл название). Ну вот явно же должно быть что-то новенькое? А нет, тот же чек-пук стреляет как условный Гендзи, только вместо сюрикенов анимация паутины
на плойке, видимо почуяв колоссальный "успех" своего шедевра, в какой-то момент отрыли доступ в бету для всех, у кого плюс был.
но увы и ах - не помогло 😂
Ждём пока Sony решится перевести Конкорд на полный F2P. А пока они будут решаться, игра потеряет весь свой онлайн окончательно.
И это не говоря уже про лок по региону и запрет на использование PS+ (в том числе и на ПК) для неугодных Sony стран.
соболезнования кто купил) // Mikhail Tsyganov
Игры-сервисы сейчас не прокатывают. Рынок перенасыщен и все ниши заполнены. Королевские битвы есть, MOBA есть, шутеры есть. А ушлые издатели все Overwatch пытаются изобрести, ведь тогда в 2016 у близзов получилось! Однако жадность и куча повестки превыше желания сделать хороший проект.
"Великая игра. Запоминающиеся персонажи. Без повестки. Шедевр."
" нового гейского шутера PlayStation"