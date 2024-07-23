Открытое бета-тестирование Concord завершилось и, судя по всему, оказалось громким провалом

Теперь, когда период открытого бета-тестирования Concord официально завершился, мы можем попытаться сделать некоторые выводы хотя бы о тестовой версии нового геройского шутера PlayStation, который, похоже, оказался весьма неудачным, особенно на ПК, но также частично и на PS5.

Предварительная бета-версия, предназначенная только для тех, кто заказал Concord, прошла не совсем удачно, но многие ждали публичной беты, открытой для всех и, следовательно, не имеющей барьеров доступа, чтобы получить лучшее представление о влиянии игры на массовую аудиторию.

Что ж, после очень низких показателей в Steam на старте, в последующие дни ситуация даже ухудшилась, несмотря на то, что это были выходные, а значит, время, когда многопользовательские онлайн-игры обычно получают прирост активных пользователей.

Данные, которые мы можем увидеть на SteamDB, довольно беспощадны: 2 388 игроков - пик, зафиксированный в день открытия, который впоследствии упал до 361 за последние 24 часа.

Хотя официальных данных нет, на PS5 ситуация, кажется, была лучше, но игра, похоже, не вышла за пределы 29-й позиции в списке самых популярных игр за период открытой беты (согласно данным, собранным TrueTrophies).

Разумеется, речь все еще идет о бета-версии, поэтому результаты не обязательно свидетельствуют об успехе или неуспехе игры в ее окончательном варианте, но, учитывая, что запуск запланирован на 23 августа, то есть через месяц, ситуация может свидетельствовать о полном отсутствии интереса к Concord.

Не стоит забывать и о том, что речь идет о многопользовательской игре-сервисе, то есть об игре, которая рассчитывает на интерес и вовлеченность публики, возможно, в долгосрочной перспективе, чтобы оправдать постоянные инвестиции и обязательства по ее поддержке. Если учесть, что это, по сути, первый продукт Sony, которая также приобрела команду Firewalk Studios, сделав ее частью PlayStation Studios, то ситуация приобретает определенное значение.

В любом случае, стоит подождать, что произойдет в день выхода Concord, который назначен на 23 августа на PS5 и PC.