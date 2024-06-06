Открыты предзаказы на Concord: Улучшенное издание позволит окунуться в игру на 3 дня раньше релиза

Sony объявила о начале приёма предварительных заказов на свой многопользовательский шутер Concord.

Стандартное издание Concord, которое обойдётся покупателям в $40, предложит следующий набор контента: 16 уникальных играбельных персонажей, 12 разнообразных карт, охватывающих несколько игровых миров, и шесть командных режимов. Sony обещает, что после релиза игра будет регулярно пополняться бесплатными обновлениями и дополнительным контентом.

Для самых преданных фанатов приготовлено особое издание Digital Deluxe Edition стоимостью $60. За эту цену игроки не только получат всё содержимое стандартной версии, но и ряд эксклюзивных преимуществ. Среди них — уникальный косметический набор для команды, который позволит выделиться на поле боя, и ранний доступ к игре за 72 часа до официального релиза. Кроме того, покупатели Digital Deluxe Edition станут обладателями особого косметического набора Vale's Monarch Pack, который также войдёт в список бонусов за предзаказ.

А каждый, кто оформит предварительный заказ Concord, вне зависимости от выбранного издания, получит пять ценных кодов, открывающих доступ к специальным бета-выходным в июле. Это уникальная возможность не только опробовать игру до её официального выхода, но и объединиться с друзьями на PlayStation 5 и PC для совместных сражений.

Стоит отметить, что на данный момент предзаказы Concord ещё не стартовали в популярных цифровых магазинах Steam и Epic Games Store для PC-версии игры. Тем не менее, Sony уже подтвердила информацию, просочившуюся ранее от инсайдеров: для игры на PC потребуется наличие учётной записи PlayStation Network. Владельцам PlayStation 5 же придётся приобрести подписку PlayStation Plus.