По мнению бывшего технического директора Rockstar, разработчики Concord заслуживают еще одного шанса

Консольный релиз Concord стал одним из самых больших разочарований в игровой индустрии, что привело к закрытию студии Firewalk всего через два месяца после запуска.
Несмотря на неудачу, бывший технический директор Rockstar North, Оббе Вермей, считает, что разработчики заслуживают второго шанса. В своем Twitter он выразил мнение, что игра была качественно сделана, даже если была далека от успеха.
Вермей подчеркнул, что вместо закрытия студии стоило бы дать команде возможность создать новую игру, возможно, на основе существующего IP или в новом PvP-формате. Он также отметил, что в последние годы наблюдается тенденция, когда издатели приобретают студии, но закрывают их после финансовых неудач, как это произошло с Embracer Group.
Тем не менее, PlayStation, по словам Хермена Хульста, решила не продолжать работу с Firewalk, несмотря на обсуждение возможности нового проекта.
Ну рабочий состав точно не в чём не виноват, как программисты, 3д художники, которым что сказали то и делают, остальных гнать, кто за кор разработку отвечал, гей дизайнера в первую очередь гнать
Согласен. Дизайн некоторых персонажей хоть и кринжовый, но выполнен очень качественно.
В этом и проблема,что как раз разработчики и виноваты,это именно обычные разработчики пишут в твиттере,что ненавидят геймеров, призывают конторы по типу свит бейби и они продвигают повестку начальству.Издатели виноваты были,когда решили,что хорошей идеей было нанимать подобных личностей.
Просто народу не приятно обвинять "обычных работяг" и все палки летят только в верха.
Рабочий состав, который называет игроков фриками и уродами, которые не ценят игру? Не я согласен с тем, что работа была проделана грандиозная. Лор, анимации персонажей. И все же, пусть для начала наберутся смелости и скажут о том, что Херман Хульс, который ворвался после Хоризон, слово никому не дал сказать и все делали, как он говорил.
Работяги ни в чем не виноваты... Тем временем работяги как пример в биовар:
Это не работяги, это паразиты, которые нехира не делают просто существуют ради разнообразия в студии
Расстрел из г()вномёта они заслуживают
Тут нужна дерьмоядерная бомба.
Ля, лучше и не скажешь)))
нет
заслуживают еще одного шанса пойти на(х)ер?)
Не такая помойка не заслуживает никого шанса.
Concord 2: начало конца 😆
Зачем? Их распихали по другим командам, пусть пашут.
Я не играл но если с технической стороны игра была в порядке то заслуживают.
не там везде шляпа была, как бета тестер говорю
// Василий Пархомов
Руководство на мороз!Без права на реабилитацию.
заслуживают шанс не игра, а команда разработчиков. которые написали код, запилили анимации и т.д а вот нарративные дизайнеры пошли куда подальше.
Рабочие не виноваты, а руководство- за борт.
Что бы была ещё одна байовер 2? Нет уж! Провалились и понесли заслуженное наказание.
Что они сделали с Морфиусом?
Ещё одного шанса обделаться?
800 миллионов баксов разрабы конкорда распилили и хотите мне сказать, что ничего страшного!? С кем не бывает... ну подумаешь... А давайте дадим второй шанс! Они это серьёзно? Да всех этих радужных разработчиков гнать надо из игровой индустрии! Вы только преставьте, сколько годноты на эту сумму могли бы сделать какие-нибудь условные 100 инди разработчиков одиночек, подели между ними эти деньги. Но нет! Так нельзя. Радужные обидятся. Лучше дадим второй шанс разработчикам Concord-а...
Я не исключаю, что есть и нормальные люди в команде конкорда. Поэтому отдельно поясню, что гнать надо именно радужных из индустрии, а не всех разработчиков команды. Вся проблема конкорда в радуге. Кто продвигал радугу, того и гнать без права вернуться. В чёрный список их, короче, было бы идеально. Чтоб игры больше НЕ гробили людям.
Все на что хватило ума у этих "талантливых" разработчиков это сделать потугу на овервотч и по максимуму обмазать её повесткой. Ни каких-либо интересных механик, режимов и тд они не сделали. Зато похвастались что игра на UE5 и гордо налепили ценник в 40 бачей. Гнать их поганой метлой. Хотели бы сделать хорошую игру, сделали бы её сразу. Вон Bend Studio после маленьких игр для PS Vita сделали отличный Days Gone. А эти только дерьмовый рескин овервотча смогли сделать. Это о многом говорит
Если они действительно хотят сделать игру для широкой аудитории, а не кучки обиженок, то почему нет?