По мнению бывшего технического директора Rockstar, разработчики Concord заслуживают еще одного шанса

Консольный релиз Concord стал одним из самых больших разочарований в игровой индустрии, что привело к закрытию студии Firewalk всего через два месяца после запуска.

Несмотря на неудачу, бывший технический директор Rockstar North, Оббе Вермей, считает, что разработчики заслуживают второго шанса. В своем Twitter он выразил мнение, что игра была качественно сделана, даже если была далека от успеха.

Вермей подчеркнул, что вместо закрытия студии стоило бы дать команде возможность создать новую игру, возможно, на основе существующего IP или в новом PvP-формате. Он также отметил, что в последние годы наблюдается тенденция, когда издатели приобретают студии, но закрывают их после финансовых неудач, как это произошло с Embracer Group.

Тем не менее, PlayStation, по словам Хермена Хульста, решила не продолжать работу с Firewalk, несмотря на обсуждение возможности нового проекта.