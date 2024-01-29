По словам надежного инсайдера, на предстоящей State of Play покажут геймплей загадочного шутера Concord

Firewalk Studios продемонстрирует первый геймплей своей загадочной игры Concord во время предстоящей State of Play. По крайней мере так утверждает надежный инсайдер billbil-kun.

Анонсированная тизер-трейлером в мае прошлого года, Concord представляет собой многопользовательский шутер, о котором пока практически ничего не известно. Поэтому вероятно, что презентация во время State of Play наконец-то прольет свет на этот проект.

По словам billbil-kun, разработчики Concord не только покажут игру в действии, но и предоставят первые подробности о некоторых из ее персонажей, если не обо всех.

Что касается сроков, то дебют нового трейлера ожидается на этой неделе, а значит, шансы на то, что он попадет в State of Play, весьма реальны.

Инсайдер не ограничился разговором о том, когда Concord будет представлен официально, однако также раскрыла некоторые подробности об игре и ее атмосфере: согласно этой информации, игра от Firewalk Studio будет сильно вдохновлена "Стражами Галактики".

Остается только догадываться, не нашли ли создатели вдохновения в недавней Marvel's Guardians of the Galaxy от Eidos Montreal, возможно, переосмыслив подобную формулу, но в контексте многопользовательского опыта.