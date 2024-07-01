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Concord 23.08.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
3.2 33 оценки

По словам разработчиков, дебютный трейлер Concord был "крошечным кусочком" полного игрового процесса

butcher69
Новости

Когда в мае на выставке State of Play, организованной Sony, был показан первый геймплей Concord, широкая общественность восприняла геройский шутер в лучшем случае неоднозначно: многие смотрели на кажущуюся заурядность игры с изрядной долей скептицизма. Однако разработчики игры встали на защиту своего грядущего шутера, назвав трейлер "крошечным кусочком" самой игры.

В недавнем интервью VGC, отвечая на вопрос о геймплейном трейлере Concord и реакции на него, директор по IP Ким Крайнес заверила, что в Concord, работа над которым ведется уже "годы и годы".

Да, этот трейлер. Этот момент - крошечный кусочек всего того, над чем мы работали годы и годы. Мы очень рады за игру, за IP и за то, что игра окажется в руках людей. Я очень хочу, чтобы люди погрузились в "Галактическое руководство", если они решат это сделать, чтобы наши виньетки выходили еженедельно, чтобы они начали влюбляться в глубину персонажей. Ничего из этого вы не сможете получить в маленьком кусочке".

Firewalk Studios и Sony недавно объявили, что открытая бета-версия Concord продлится с 18 по 21 июля, хотя те, кто оформил предварительный заказ, смогут принять участие в игре на неделю раньше, с 12 по 14 июля.

Полноценный запуск Concord для PS5 и PC состоится 23 августа.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Egik81

Чудеса пиара. Выдать малое за большее а большее за малое.

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Alexxgersh

Крошечный кусочек,среди тонны пустого места в пространстве

1