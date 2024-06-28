По заверениям разработчиков, микротранзакции в Concord будут носить чисто косметический характер

Игра Concord выйдет по цене 40 долларов за стандартное издание, что ставит ее в невыгодное положение по сравнению с другими крупными многопользовательскими шутерами, доступными бесплатно, но, как и в случае с другими играми, в грядущем геройском шутере от Sony и Firewalk Studios будет использоваться внутриигровая монетизация и микротранзакции. Однако в какой именно форме они будут осуществляться?

В интервью VGC директор Concord по IP Ким Крейнес заверил, что любая монетизация в игре будет касаться исключительно косметических предметов, которые не повлияют на геймплей, и подтвердил, что все будущие дополнения к контенту - будь то новые режимы, карты, персонажи и прочее - будут полностью бесплатными для всех игроков.

Мы собираемся запустить игру с 16 персонажами, 12 картами и 6 режимами. Все это включено в стоимость игры, и каждый сезон мы будем добавлять новые карты, новые режимы и новых персонажей вместе с их разворачивающейся историей. Есть и чисто косметические предметы, которые вы можете приобрести, чтобы еще больше изменить внешний вид своего персонажа. Они не влияют на игровой процесс. Мы очень верим, что полный опыт должен быть доступен всем нашим игрокам.

Sony и Firewalk также объявили, что открытая бета-версия Concord пройдет с 18 по 21 июля, а те, кто оформит предварительный заказ, получат ранний доступ к бета-версии с 12 по 14 июля.

Concord выйдет 23 августа для PS5 и PC.