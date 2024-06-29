Почему Concord требует привязку к PSN на ПК? Авторы отвечают: "Чтобы объединить всех игроков в одно сообщество"

Командный шутер Concord от студии Firewalk вызвал немало вопросов у игрового сообщества. Одним из главных поводов для дискуссий стало требование обязательной привязки ПК-версии игры к учётной записи PlayStation Network (PSN).
В интервью изданию Eurogamer ведущий дизайнер персонажей Firewalk Джон Вайсневски прояснил ситуацию. По его словам, привязка к PSN необходима для обеспечения работы кросс-прогрессии и кроссплея между платформами PS5 и ПК. Разработчики стремятся объединить игроков в единое сообщество, независимо от платформы.
«Наша цель — дать возможность людям на ПК и PS5 играть вместе и получать удовольствие от игры. Привязка к PSN — это технический слой, который позволит кроссплею и кросс-прогрессии функционировать должным образом», — пояснил Вайсневски.
Напоминаем, что Sony начала внедрять обязательную привязку некоторых своих игр к PSN с мая 2024 года. Компания утверждает, что это повысит безопасность, упростит блокировку нарушителей и даст возможность обжаловать решения о банах. В то же время, данное требование привело к ограничению продаж игр с привязкой к PSN в регионах, где официально нельзя создать такую учётную запись.
Желаю им успешно провалиться. Даже если бы не было псн играть в это все равно не хотелось
Пиарщики всегда найдут отмазку. Мы это регулярно наблюдаем и не только в оффициальных ответах но и ответах пиарщиков в поле т.н. тролли и боты той или иной компании например на подобных этому сайтах. Другой вопрос почему подобную чушь публикуют новостники и администрации сайтов. Ответ на этот вопрос риторический разумеется. И часто крутиться вокруг бренного металла.
Такое покупать себя не уважать.
Мы, семья мы сони🤣🤣🤣
кажется они игрой ошиблись, Чтобы объединить всех игроков в одно сообщество
"Чтобы объединить всех игроков в одно сообщество против Сони"
Ну и чушь несёт.Обьединить всех игроков,ага ВСЕХ.
Да, да... А свыше 170ти стран, где этой хрени нет это не люди. Унтерменши.
Попытка согнать народ в петушиный барак. Если нужно PSN - значит игру не берем. И не только я так думаю.
В хеллдайверс 2 на релизе разве не было общей игры с пс5?
Что за "одна платформа", если я играю на ПК через Steam? Я даже не знаю, зачем в Ghost of Tsushima эта привязка.
Наверное, чтобы портить ощущения от игры в Steam наличием стороннего сервиса.
У майков есть, у рокстара есть, у юбисофта есть, у еа есть, у актиблиза есть, даже у эпика в дед айленд 2 появилась привязка, но ныть начали от сони
Вот честно, не вижу проблем в том, что они требуют PSN для ОНЛАЙН-ИГРЫ. Это всегда было в порядке вещей. Иногда разработчики/издатель не требовали, иногда требовали. Это нормально. Sony обосрались только в том, что начали впихивать этот PSN в оффлайн игры (Ghost of Thushima, хоть там и есть онлайн режим) и в том, что в Helldivers 2 решили интегрировать его сильно позже после релиза игры, при том угрожая тем, что люди лишаться иначе доступа. Тут да, херня какая-то. Но если заранее уведомили людей, заранее известно о том, что там это будет, и игра чисто онлайн, проблем не вижу совершенно
Люди годами играли в различные Apex Legends (требует установки EA App) или Call of Duty (Battle.net) и ничего. Здесь аналогичная ситуация
Если бы не одно,а точнее в невозможности привязки в 180 странах.
Ах да, этот пункт забыл. Без сарказма, тогда проблема становится более явной
Наверно потому что кроссплей работает и без PSN, кэп. А Sony это делает не из за заботы и мира-дружбы-жвачки, а банально из-за двух пунктов:
1. По итогам года отчитаться перед инвесторами что они привлекли в свой сервис ВООООТСТОЛЬКО вот пекарей, такие вот они молодцы.
2. Впоследствии попытаться перетянуть ПКшников на свои плойки.
"Люди годами играли в различные Apex Legends (требует установки EA App) или Call of Duty (Battle.net) и ничего" - тут твой тезис ну вообще неуместен, потому что очень даже чего и люди возмущались, и откровенно ненавидели эти лаунчеры/сервисы/платформы.