Почему Concord требует привязку к PSN на ПК? Авторы отвечают: "Чтобы объединить всех игроков в одно сообщество"

Командный шутер Concord от студии Firewalk вызвал немало вопросов у игрового сообщества. Одним из главных поводов для дискуссий стало требование обязательной привязки ПК-версии игры к учётной записи PlayStation Network (PSN).

В интервью изданию Eurogamer ведущий дизайнер персонажей Firewalk Джон Вайсневски прояснил ситуацию. По его словам, привязка к PSN необходима для обеспечения работы кросс-прогрессии и кроссплея между платформами PS5 и ПК. Разработчики стремятся объединить игроков в единое сообщество, независимо от платформы.

«Наша цель — дать возможность людям на ПК и PS5 играть вместе и получать удовольствие от игры. Привязка к PSN — это технический слой, который позволит кроссплею и кросс-прогрессии функционировать должным образом», — пояснил Вайсневски.

Напоминаем, что Sony начала внедрять обязательную привязку некоторых своих игр к PSN с мая 2024 года. Компания утверждает, что это повысит безопасность, упростит блокировку нарушителей и даст возможность обжаловать решения о банах. В то же время, данное требование привело к ограничению продаж игр с привязкой к PSN в регионах, где официально нельзя создать такую учётную запись.