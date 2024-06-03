Пользователи не оценили анонс Concord: игру ругают за повестку и называют бесполезным клоном Overwatch

31 мая на презентации State of Play компания Sony анонсировала PvP-шутер Concord для PC и PS5 от студии Firesprite, о котором ранее ходили слухи.

Тем не менее, анонс не вызвал у пользователей положительных эмоций: игроки встретили его довольно холодно. За прошедшие 3 дня трейлер с анонсом игры собрал всего 169 тысяч просмотров при 3,8 тысяч лайков и 21 тысячи дизлайков, а геймплейный трейлер игры - 327 тысяч просмотров при 4,6 тысяч лайков и 41 тысячи дизлайков, в то время как у трейлера Astro Bot, к примеру, уже 749 тысяч просмотров и 42 тысячи лайков при 544 дизлайках - разница налицо. Кажется Sony не светит повторить свой успех с Helldivers 2.

Пользователи ругают странный дизайн персонажей, который напоминает им Стражей Галактики, но на которых Sony не получила лицензию. Так же игрокам не понравились показанные способности героев - некоторые из них прямо копируют способности героев из Overwatch. Вот лишь некоторые из самых популярных комментариев под видео:

-Насколько дженерик ваша игра?

-Да

Наконец-то анонс Overwatch 0.5.

Так много людей потеряют работу после выхода игры...

Это даже не Overwatch дома, это полностью бездомный.

Питч у игры был такой: кто хочет закрыть свою студию?

У гребаного робота указано местоимение в игре, ЛОЛ!

Пользователи не понимают почему Sony отменила десяток сервисных игр, но при этом Concord все равно удалось добраться до стадии анонса. По словам игроков, им страшно представить что было у Sony среди отмененных игр и какие из сервисных игр сейчас в разработке у компании, если Concord издатель посчитал той игрой, которую необходимо довести до релиза.

Досталось Sony и за очередное продвижение повестки: у каждого героя имеется местоимение обозначающее его пол. При этом инопланетянин в игре указан неопределенного пола, а робот - мужского пола.

Игроки считают, что Concord - это наглядное доказательство того, что успех Helldivers 2 у Sony стал скорее случайностью, которая произошла вопреки, а не благодаря издателю.

Concord выйдет на PC и PS5 23 августа текущего года.