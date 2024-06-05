Предполагаемая цена шутера Concord - 40 долларов, согласно утечке информации

На странице австралийского PlayStation Store преждевременно появилась информация о ценах на предстоящий командный шутер Concord. Согласно этим данным, стандартное издание игры будет стоить 60 австралийских долларов (около 40 долларов США), а Digital Deluxe Edition обойдётся в 95 австралийских долларов (чуть больше 60 долларов США).

Официального подтверждения этих цен от Sony пока не последовало. Ожидается, что предварительные заказы на Concord откроются в июне, и тогда же, вероятно, будут раскрыты окончательные ценники и содержимое различных изданий игры.

Ранее инсайдер billbil-kun сообщил, что для игры в Concord на ПК потребуется привязка к учётной записи PlayStation Network. Эта информация вызвала неоднозначную реакцию у игрового сообщества, так как подобная практика может ограничить доступность шутера в регионах, где PSN официально недоступна.