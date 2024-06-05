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Concord 23.08.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
3.7 23 оценки

Предполагаемая цена шутера Concord - 40 долларов, согласно утечке информации

Lunersun
Новости

На странице австралийского PlayStation Store преждевременно появилась информация о ценах на предстоящий командный шутер Concord. Согласно этим данным, стандартное издание игры будет стоить 60 австралийских долларов (около 40 долларов США), а Digital Deluxe Edition обойдётся в 95 австралийских долларов (чуть больше 60 долларов США).

Официального подтверждения этих цен от Sony пока не последовало. Ожидается, что предварительные заказы на Concord откроются в июне, и тогда же, вероятно, будут раскрыты окончательные ценники и содержимое различных изданий игры.

Ранее инсайдер billbil-kun сообщил, что для игры в Concord на ПК потребуется привязка к учётной записи PlayStation Network. Эта информация вызвала неоднозначную реакцию у игрового сообщества, так как подобная практика может ограничить доступность шутера в регионах, где PSN официально недоступна.

-8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
wdymBro

Серьёзно? cumcord за 40 баксов в мире где даже overdro4 бесплатный никому не нужен?

5
MORDORR

А кто кому платить будет ?

1
kotasha

Не знаю кто будет заведомо мертвую игру покупать за 40 бачей которую могут закрыть через год.

0
Talendor3

ну вот редфолл же покупали)

0