Провал Concord дошёл до парламента: британские чиновники требуют защиты игроков от "умирающих" игр

История с провалом Concord — одной из самых громких неудач Sony — неожиданно переросла рамки игровой индустрии и стала предметом обсуждения в британском парламенте. После стремительного закрытия игры всего через несколько дней после релиза политики заговорили о необходимости защиты потребителей в цифровую эпоху.

Депутат Бен Голдсборо в своей речи отметил, что «пример Concord, выпущенной в августе 2024 года на PlayStation 5 и PC, показал, насколько уязвимы игроки». Несмотря на то что Sony вернула средства покупателям, Голдсборо подчеркнул: «Так происходит не всегда». По его мнению, издатели должны быть законодательно обязаны сообщать пользователям о сроке службы цифровых игр.

Парламентарии сослались на новый закон Digital Markets, Competition and Consumers Act 2024, который обязывает компании предоставлять «ясную и точную информацию» о цифровых продуктах. Это правило, считают политики, может положить конец ситуациям, когда проекты-сервисы исчезают без предупреждения.

Чиновник также упомянул общественное движение Stop Killing Games, борющееся за сохранение цифровых продуктов. Он напомнил, что игровая индустрия приносит Великобритании 7,6 миллиарда фунтов стерлингов в год и обеспечивает 75 тысяч рабочих мест, однако «в ней всё ещё не хватает уважения к клиентам».

Игроки вкладывают не только деньги, но и время, эмоции и связи. Когда игра умирает без предупреждения, всё это исчезает, — заявил Голдсборо.

Хотя британское правительство пока не планирует вводить новые меры, обсуждение Concord стало символом системной проблемы — цифровой недолговечности игр. И, как отмечают аналитики, именно провал проекта Sony может стать толчком к будущим реформам игровой индустрии.