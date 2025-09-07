Разработчик Concord утверждает, что многие геймеры получают удовольствие от провала игр

В подкасте «A Life Well Wasted» недавно состоялась беседа с бывшими разработчиками Concord, в ходе которой они обсудили скандальный провал игры.

По мнению одного разработчика, в индустрии есть серьёзная проблема: люди получают коллективное удовольствие от провала крупной игры. Он считает странным, как люди праздновали провал игры, когда в результате команда осталась без работы.

Очень странно, что есть такая аудитория, которая постоянно хочет радоваться, когда что-то идёт не так. Но на самом деле мы просто пялились на свои клавиатуры и думали: «Что ж, сегодня работы нет.

Разработчик утверждает, что люди воспринимают это как победу, ведь они сошлись лицом к лицу с крупной компанией, в данном случае с Sony. Однако, по его словам, они забывают обо всех сотрудниках, которые усердно трудились над проектом.

Есть определённое злорадство, когда люди думают: «Провалилась крупная игра, это потрясающе. Нам нужно увидеть, как что-то разваливается, и это здорово. Это действительно круто». И будучи частью этого процесса… очень легко поддаться этому ажиотажу, вроде «мы сражаемся лицом к лицу с большими парнями», не задумываясь о том, что да, вы подшучиваете над руководством, но все те, кто усердно работали над этим проектом, — это не те люди.

В ходе беседы разработчик также заявил, что команда не смогла объяснить игрокам особенности игры, полагая, что при возможности они смогут убедить любого поддержать Concord.