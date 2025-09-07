Разработчик Concord утверждает, что многие геймеры получают удовольствие от провала игр

В подкасте «A Life Well Wasted» недавно состоялась беседа с бывшими разработчиками Concord, в ходе которой они обсудили скандальный провал игры.
По мнению одного разработчика, в индустрии есть серьёзная проблема: люди получают коллективное удовольствие от провала крупной игры. Он считает странным, как люди праздновали провал игры, когда в результате команда осталась без работы.
Очень странно, что есть такая аудитория, которая постоянно хочет радоваться, когда что-то идёт не так. Но на самом деле мы просто пялились на свои клавиатуры и думали: «Что ж, сегодня работы нет.
Разработчик утверждает, что люди воспринимают это как победу, ведь они сошлись лицом к лицу с крупной компанией, в данном случае с Sony. Однако, по его словам, они забывают обо всех сотрудниках, которые усердно трудились над проектом.
Есть определённое злорадство, когда люди думают: «Провалилась крупная игра, это потрясающе. Нам нужно увидеть, как что-то разваливается, и это здорово. Это действительно круто». И будучи частью этого процесса… очень легко поддаться этому ажиотажу, вроде «мы сражаемся лицом к лицу с большими парнями», не задумываясь о том, что да, вы подшучиваете над руководством, но все те, кто усердно работали над этим проектом, — это не те люди.
В ходе беседы разработчик также заявил, что команда не смогла объяснить игрокам особенности игры, полагая, что при возможности они смогут убедить любого поддержать Concord.
Люди радуются провалу не крупных игр, а повесточного мусора. Инди шляпа повесточная просто проваливается без такого шума.
Он не вспомнил про тех,кого выпилили из студий за то,что он ни гей,за то,что он ни чёрный,за то,что он мужик.За ложные обвинения к домогательствам к рабочему столу,просто забыл.
А почему игроки должны кого то жалеть?. Когда вы не слушаете мнения большинства и плюёте на них вы же игроков не жалеете. Разработчики сами подписались под это, вот и получайте сполна.)
...у повесточной игры
Бедняжечки. Так старались, так старались, а результат их игры захейтили ещё до выхода, проект закрыли, а такие профессионалы остались без работы.
Ну блин, если игруха повесточный кал типа Concord, последний Saints Row или Dragon Age и т.д., то почему обычный обыватель должен не радоваться провалу? Больше того скажу, еще на этапе анонса все сразу видно становится, и для разрабов и издателей уже тогда должно быть понятно, что выпускать это не стоит. Другое дело, когда проваливаются игры вроде Guardians of the Galaxy, потому что у компании был ограниченный бюджет и издатель зажал бабки на рекламную кампанию, по итогу игра провалилась, потому что игроки подумали, что выйдет лажа типа Marvel's Avengers, а остальная масса не геймеров вообще об игре не слышала. Хотя все, кто в итоге поиграл, игру нахваливают. Ну и на добивачку, чтобы все не решили, что я чистую базу толкаю, мне понравилась The Last of Us Part II, и я жду Intergalactic Heretic Project. 😆
А можно узнать , где ты увидел повестку в последнем Saints Row?
Ну Saints Row провалился далеко не только из-за повестки. Игра в целом кал.
Кто бы говорил… чел живет видимо в унитазе под ободком, не видит реального мира и то чего хотят нормальные геймеры (качественной, интересной игры), а не разноцветное стадо у которого проблемы с башкой…
Какое удовольствия эту игры все заплевали, и уже наверно забыли, только разрабы напоминают об этом мусоре.
как эти чмоншники не уймутся
🤣Блин о чем тут говорить если человек даже не понимает ни причины провала игры, ни почему люди так радовались этому провалу // Ник Ткачёв
Вся суть воок культуру - ноут и жалуются, когда не смогли