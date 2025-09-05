Разработчик Concord заявил, что студия плохо объяснила публике суть игры

Concord, несомненно, вошла в историю, хотя и не в хорошем смысле. Игра стала одним из крупнейших провалов в индустрии на сегодняшний день: её серверы были отключены всего через две недели после релиза.

В подкасте «A Life Well Wasted» недавно пообщались с бывшими разработчиками Concord, которые поделились своим мнением о провале игры. Один из разработчиков считает, что большая часть ответственности лежит на команде, которая не смогла чётко донести своё видение. Он уверен, что если бы он мог объяснить суть игры всем, кто негативно отзывался о ней, он смог бы изменить их мнение.

Больше всего меня раздражало то, что люди уже составили своё мнение об игре. То есть, это была скорее наша вина, чем их, потому что мы не донесли до них то, что пытаемся сделать. И я чувствовал, что существует огромный диссонанс. Если бы я мог сесть с любым, кто негативно отзывался об игре, и объяснить свою позицию, я бы на 100% убедил его поддержать игру. Проблема в том, что мы ужасно справились с привлечением массы игроков, и это не сработало.

«Это была самая красивая машина, которую мы когда-либо разбивали», — прокомментировал разработчик, имея в виду, что команда в конечном итоге ожидала провала, но пути назад не было из-за высоких затрат.

Один из вопросов, который многие задают в комментариях: «О чём они думают? Как эти разработчики могут этого не замечать?» Мы знаем, что происходит. Мы с этим согласны в половине случаев. И чаще всего это просто невозможно, учитывая обстоятельства, риски и уже вложенные средства.

Наконец, разработчик выразил глубочайшую благодарность тем, кто дал игре шанс и остался доволен.

Мне жаль, что она не нашла своей целевой аудитории... Это было нечто особенное. Я бы ни за что не променял этот опыт.