Слух: Шутер Concord от PlayStation будет похож на "Sea of Thieves в космосе"

Грядущий шутер Concord для PlayStation может иметь некоторые геймплейные и дизайнерские сходства с приключенческой игрой Sea of Thieves от Xbox.

Мы ничего не слышали о Concord с тех пор, как Sony официально анонсировала игру на своей большой игровой презентации в прошлом году. Concord - это PvP-шутер от первого лица, разработанный Firewalk Studios, которая недавно присоединилась к семье PlayStation, и это практически все, что мы знаем на данный момент.

Выход игры был запланирован на этот год, так что Sony должна предоставить нам больше информации в ближайшие месяцы. А пока у нас есть несколько новых подробностей о том, как можно будет играть в Concord. Информация поступила от Oliver Ollé из социальных сетей X, который рассказал о том, что Sony собирается продвигать игры с живым сервисом, особенно после успеха Helldivers 2.

Инсайдер упомянул Concord, которую, по словам его источников, можно описать как "Sea of Thieves в космосе с дополнительными элементами". Он не уточнил, что именно это значит, но вполне возможно, что игра Concord очень похожа на Sea of Thieves, позволяя игрокам получить собственный корабль, настроить его и путешествовать по космосу в поисках квестов, рейдов и лута.

Sea of Thieves - это неплохая песочница, и такая механика, безусловно, хорошо вписывается в тему космических пиратов.

Все это вполне логично, ведь в официальном трейлере показано космическое путешествие и корабль, набитый различными предметами, включая оружие, одежду и многое другое.

На бумаге это, несомненно, интересная концепция, но удастся ли Firewalk Studios воплотить ее в жизнь, пока неизвестно. Полагаем, мы узнаем об этом, когда Sony наконец-то покажет нам первые геймплейные кадры, которые, как ожидается, будут показаны на PlayStation Showcase в этом месяце.